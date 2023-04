Incendio forestal en Concordia está bajo control, asegura Sebides

Culiacán, Sin.- El incendio forestal que se presentó en la sierra del municipio de Concordia al sur de Sinaloa, ya está controlado, más no liquidado, informó la secretaria de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), María Inés Pérez Corral.

La titular de Sebides, explicó que desde que el incendio inició se aplicó el protocolo de prevención y control de forma interinstitucional, logrando realizar las brechas necesarias cortafuegos y aplicar medidas para apagarlo lo más pronto posible.

“Ahorita el fuego ya está controlado, porque se hicieron las líneas negras, las brechas corta fuego que debe de estar para que no se propague más, está controlado más, no liquidado, debo decir, decimos controlado porque ya no va a llegar a las casas, ya no va a pasar de ahí porque con esas brechas cortafuegos ya no va a avanzar”, comentó.

Hasta hoy son 13 incendios reportados de los cuales 4 están controlados, pero con un estatus de activos, otros 8 están completamente mitigados, sin embargo, se afectaron 36 hectáreas.

Los incendios que se encuentran controlados más no liquidados se ubican en Rosario, San Ignacio, Escuinapa y Concordia, sin embargo, aún no hay hectáreas definidas de lo afectado.

De acuerdo con el último reporte semanal nacional de incendios forestales, Sinaloa sigue siendo uno de los estados con menos incendios de México, lo que implica seguir cuidando nuestros bosques.

Pérez Corral, resaltó que es necesario prevenir los incendios y que se debe entender que una chispa puede acabar con un ecosistema.

Recordó que, en el año 2022, en Sinaloa se presentaron alrededor de 31 incendios forestales, con daños y afectación en 7 mil 616.26 hectáreas, colocándolo en el cuarto lugar con menos incendios en México.

Incendios forestales en México en lo que del año

En lo que va del 2023, se han registrado 1 mil 963 incendios forestales en 31 entidades federativas de México, en una superficie de 47 mil 346.38 hectáreas. De esta superficie, el 96 % correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 4% a arbóreo.

Las entidades federativas con mayor presencia de incendios a nivel nacional fueron: Ciudad de México, México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Chiapas, Morelos y Durango, que representan el 86 % del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie fueron: Jalisco, Sonora, Guerrero, Chihuahua, México, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Chiapas y Michoacán, los que representan el 77 % del total nacional.

A la fecha han sido aplicados 46,951 días en la atención a incendios forestales.

En Sinaloa se cuentan con 8 brigadas contra incendios especializadas en prevención y control de incendios forestales, que tienen alrededor de 10 integrantes cada una, sin embargo, también se cuenta con una mesa itinerante de incendios forestales encabezada por la Sebides, donde hay representantes de organizaciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno y en caso de ser necesario, activar más brigadistas ante un percance.

Desde el mes de febrero, los brigadistas comenzaron a trabajar con acciones preventivas como la construcción de brechas corta fuego y la limpieza de las zonas para evitar situaciones que pongan en riesgo la vegetación.

Las brigadas están ubicadas en los municipios que tienen mayores posibilidades de incendios forestales, los cuales son; Badiraguato, Choix, Rosario, San Ignacio, Sinaloa Municipio, Cosalá y Concordia, pero al pendiente si se requiere en algún otro municipio.

Hay brigadistas en todo Sinaloa, esperando atender el llamado de algún incendio, son personas expertas, altamente capacitadas, pues cada año reciben una capacitación donde se les enseñan nuevas técnicas, se les dota de equipamientos de transporte y todo tipo de vestimenta apta para la labor.

Dato

Para prevenir la propagación de un incendio, es necesario detectarlos a tiempo y ante cualquier señal de este siniestro es necesario llamar al 911 o al 800 737 0000.