Impuesto al hospedaje en Sinaloa, un “hoyo” negro de 615 mdp

Mazatlán, Sin.- Desde hace varios años los integrantes del sector turístico de Sinaloa han pedido rendición de cuentas al gobierno del dinero recaudado por concepto del 3% del impuesto sobre el hospedaje, pero la norma no escrita de la autoridad ha sido callar cuánto es, cómo y dónde se invierte.

El periodo de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre del 2021, ha sido el que más opacidad ha tenido en la captación de estos recursos. En lo que va del periodo actual de Rubén Rocha Moya, del 1 de noviembre del 2021 a la fecha, poco se conoce.

Esta circunstancia hace que el impuesto al hospedaje en Sinaloa esté convertido en un “hoyo negro” donde no existe forma de comprobar en qué se gasta ese recurso que ingresa a las arcas del estado etiquetado y que supuestamente se utiliza en la promoción de los municipios.

Entre la sospecha y la desconfianza, empresarios turísticos de la entidad han señalado que este impuesto en su mayoría se destina a Mazatlán y que se deja en el olvido la promoción de los atractivos que existen en el centro y norte del estado.

Mazatlán, reino de la recaudación

Una solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Administración y Finanzas reportó que del 1 de enero del 2017 al 31 de julio de 2022, en Sinaloa se han recaudado 615 millones 707 mil 659 pesos por impuesto al hospedaje, cifra de la que Mazatlán aportó la mayor parte.

En el año 2020 se recaudaron 79 millones 683 mil 181 pesos, de los cuales poco más de 56 millones correspondieron a Mazatlán; 15 millones 227 mil 035 pesos a Culiacán y 5 millones 795 mil 919 pesos a Ahome. Guasave fue el cuarto municipio que más captó con 654 mil 351 pesos, seguido de Salvador Alvarado con 491 mil 847 pesos y Navolato, 244 mil 858 pesos.

De los menos relevantes están Escuinapa, con 118 mil 948 pesos; Elota con 97 mil 396 pesos y El Fuerte con 87 mil 431 pesos. El que menos recaudó fue San Ignacio, con poco más de 13 mil pesos y el que tuvo cero recaudación fue Angostura.

En el 2021, el año de la pandemia del Covid-19 con los altibajos en la economía, Sinaloa tuvo la recaudación más alta de los últimos seis años, con 128 millones 136 mil 582 pesos. De esta cifra otra vez Mazatlán estuvo al frente, con más de 92 millones de pesos, le siguió Culiacán con 23 millones 878 mil pesos y en tercer sitio Ahome, con 8 millones 826 mil 665 pesos.

Los municipios que más ingresan muestran cierta regularidad, como Guasave, que captó 979 mil pesos, seguido de Salvador Alvarado con 666 mil pesos y Navolato con 404 mil pesos. Al final de la tabla aparece de nuevo San Ignacio, con 22 mil 145 pesos y el caso de Angostura, que no tuvo ingresos por este impuesto.

Este 2022 ha sido considerado por el sector turístico de Sinaloa como un año histórico, por la cifra de turistas recibidos y las erogaciones que han dejado.

De enero a julio han sido recaudados por impuesto al hospedaje 97 millones 749 mil pesos, de los cuales Mazatlán ha ingresado poco más de 66 millones, Culiacán 23 millones y Ahome 6 millones 247 mil pesos. De nuevo Guasave ocupa el cuarto lugar con 749 mil pesos. Mientras que Angostura de nueva cuenta marca cero pesos por este concepto.

Proyectos de inversión

En otra solicitud de acceso a la información se detallaron de forma escueta los proyectos de inversión, resultados e importes que se han obtenido.

En el 2017 se invirtieron en Capacitación y Certificación Turística (Fomento al Turismo), 167 mil 950 pesos; en el 2018 la cantidad aumentó a 269 mil 916; en 2019 fueron 300 mil pesos; en el 2020 fueron 350 mil pesos; en el 2021, 420 mil pesos y en los primeros siete meses de 2022 van 280 mil pesos. El documento señala que se invirtió en cursos y distintivos para prestadores de servicios a nivel estatal para mejorar la atención al turismo.

En congresos, seminarios y talleres, en 2017 se invirtieron dos millones 330 mil 400 pesos; en el 2018 fueron tres millones 770 mil 318 pesos; en 2019 se destinaron dos millones 252 mil 674 pesos, mientras que en 2020, 2021 y lo que va del 2022 no se han destinado recursos.

Por este concepto se otorgaron apoyos a empresas locales y nacionales por aceptar a Sinaloa como sede para realizar sus congresos, seminarios y talleres.

La recaudación de impuestos le corresponde a la dirección general del Servicio de Administración Tributaria del Estado, organismo descentralizado de la secretaría de Administración y Finanzas, y quien administra esos recursos es la secretaría de Turismo.

Los eventos

El reporte señala que en eventos turísticos regionales, nacionales e internacionales, en el 2017 se invirtieron 22 millones 212 678 mil 678 pesos, mientras que en el 2018 fueron ocho millones 044 mil 803 pesos y en el 2019, tres millones 500 mil pesos. En 2020, 2021 y 2022 no se invirtió nada.

En ferias, exposiciones y eventos regionales, nacionales e internacionales, se invirtió en el 2017 una cantidad de 13 millones 667 mil 026 pesos; en el 2018 fueron 17 millones 812 mil 362 pesos; en el 2019 fueron cinco millones 735 mil pesos; en el 2020 un millón 107 mil pesos; en el 2021 hubo cero inversión en este rubro y en el 2022 ya van 310 mil pesos.

Opacidad

El cobro del 3% como impuesto de hospedaje que pagan hoteleros pasó de un tema de recaudación a la queja. La falta de claridad sobre el destino del recurso es una constante en el reclamo a las autoridades.

El ex presidente de la Cámara de Comercio de Mazatlán, Guillermo Romero Rodríguez, descalificó el actuar del gobierno estatal por dejar fuera del Consejo Consultivo de Promoción Turística que se formó para darle transparencia a este impuesto, a sectores y ayuntamientos que integran la cadena turística.

"Descalifico, no estoy de acuerdo (que sectores y ayuntamientos se hayan quedado fuera de este Consejo) y me sumo, como muchos compañeros que ni siquiera fuimos consultados. Simplemente, no se puede llevar el mismo formato que se hacía con sexenios anteriores”, afirmó.

El empresario rechazó que se haya ignorado a los municipios de Sinaloa que tienen vocación turística, entre ellos los Pueblos Mágicos.

“Hoy Sinaloa ya no se puede manejar como en sexenios anteriores. Nosotros, los sectores y quienes nos dedicamos al turismo, no vemos un cambio, por qué no consultan, por qué no preguntar, y quieren hacer lo mismo que gobiernos anteriores; incluso no conocemos en qué se ha gastado o en qué se ha colaborado”, expresó.

“Se debe de trabajar, abrir el abanico para enriquecer más la promoción de Sinaloa y no solo en Mazatlán, los demás municipios como Rosario, Escuinapa, Elota, Cosalá, Mocorito, El Fuerte, hay mucho qué promover, no es un dinero del estado, es un dinero de un impuesto que se paga”.

Romero Rodríguez enfatizó que con esos recursos debe de existir una mayor planeación y más responsabilidad.

“Yo creo que los tiempos cambiaron, creímos y esperábamos que con Rubén Rocha Moya iba a cambiar y no ha cambiado. Sin duda esto no va a funcionar, hoy es importante la inclusión”.

Crean consejo concultivo

El pasado 14 de julio, el gobernador Rubén Rocha Moya instaló el Consejo Consultivo para la Transparencia, que habrá de vigilar la correcta aplicación de los recursos recaudados por el cobro del 3 por ciento del Impuesto Sobre el Hospedaje.

Rocha Moya aseguró que los recursos recaudados por el cobro del 3 por ciento sobre hospedaje “ahí están” y que serán destinados a promoción turística para atraer visitantes e inversiones al estado.

“Los recursos ahí están y a ustedes les corresponde decidir en qué proyectos se invierten, pensando en el costo-beneficio y en las prioridades en materia turística”, dijo.

La secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega, señaló que este consejo consultivo operará con un presupuesto de 124 millones 992 mil pesos, de los cuales una parte ya han sido aplicados en promoción de la entidad.

El Consejo Consultivo congrega a miembros del sector como presidentes de las distintas asociaciones de hoteles que hay en Sinaloa, y por parte del Gobierno del Estado, al secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; y a la secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega.

¿Qué es este impuesto?

Es objeto de este impuesto es la prestación de servicios de hospedaje proporcionados a través de hoteles, moteles, albergues, posadas, mesones, hosterías, campamentos, paraderos de casas rodantes y otros establecimientos que presten servicios de esa naturaleza dentro del territorio sinaloense.

El monto del impuesto se determinará aplicando a la base gravable a que alude el Art. 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, la tasa es del 3%.

Este impuesto se cobrará al momento de elaborarse la factura correspondiente y deberá enterarse mediante la declaración que presentará el contribuyente en los formatos oficialmente aprobados ante las oficinas autorizadas para ello dentro de los primeros quince días de cada mes (Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, Título Primero, Capítulo IV, Art. 28 y Art. 29).

Recaudación por año

-2017: 90 millones 889 mil 170 pesos.

-2018: 100 millones 976 mil 768 pesos.

-2019: 118 millones 272 mil 567 pesos.

-2020: 79 millones 683 mil 181 pesos.

-2021: 128 millones 136 mil 582 pesos.

-2022 (de enero a junio): 97 millones 749 mil 391 millones de pesos.

El rey de la recaudación

En los últimos dos años y seis meses, Mazatlán ha recaudado 215 millones 208 mil 929 pesos; Culiacán lleva 62 millones 137 mil 820 pesos y Ahome ha recaudado 20 millones 870 mil 268.

El mejor año

En el 2021 Sinaloa tuvo la recaudación más alta de los últimos seis años, con 128 millones 136 mil 582 pesos, de los cuales 92 millones 349 mil 420 pesos correspondieron a Mazatlán, 23 millones 878 mil 516 pesos a Culiacán y 8 millones 826 mil 665 pesos a Ahome.