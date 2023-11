Imelda Castro solicitó a Morena seguir representando a Sinaloa en el Senado

Culiacán, Sin.- La senadora por Sinaloa, Imelda Castro Castro, solicitó a Morena su inscripción al proceso interno de selección de candidaturas al Senado de la República por mayoría relativa, por lo que pidió a las y a los sinaloenses la oportunidad de seguir representando al estado.

Ya con la constancia de registro en mano, generada por la Comisión Nacional de Elección del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la legisladora federal difundió a través de sus redes sociales un mensaje alusivo a su decisión de buscar reelegirse como senadora:

“Quiero informarles a todos los sinaloenses que acabo de presentar mi registro en el proceso de selección de candidatas y candidatos al Senado de la República por la vía de Mayoría Relativa. Le pido a Morena y al pueblo de Sinaloa, que me den la oportunidad de seguirlos representando en el pacto federal”.

Mencionó que queda en manos de la gente para que, a través de las encuestas y de cualquier otro tipo de evaluación que se quiera realizar, se le de la oportunidad de demostrar que cuenta con la motivación, capacidad, responsabilidad, entrega, principios, valores y con la pasión para seguir representando a Sinaloa como senadora en la segunda temporada de la Cuarta Transformación.

Te informo que hace unos momentos me he registrado para participar en el proceso interno de #Morena en la selección de candidatos y candidatas al @senadomexicano.



Te pido la oportunidad de la reelección y seguirte representando en el #CongresoDeLaUnión. pic.twitter.com/r17jYLsiIv — Imelda Castro (@imeldacastromx) November 2, 2023

En el documento firmado comprometiéndose con los ideales de la Cuarta Transformación y conformidad con el proceso interno de Morena, Castro Castro dijo que, al participar, se conducirá bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Así como promover y dar continuidad al proyecto y los valores de la 4T, en el entendido de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.