Huracán Pamela "acabó" con La Concha

Escuinapa, Sin.- La creciente del río Las Cañas, propicia das por las lluvias de Pamela provocó la inundación de casi toda la sindicatura de La Concha.

Los pobladores de la sindicatura, fueron sorprendidos por la creciente del río, alrededor de las 11 de la mañana, por lo que no les dió la oportunidad de rescatar nada.

"No no dió tiempo de nada, creíamos que no nos iba a llegar, pero en una media hora el pueblo se llenó de agua, lo que buscamos fue tratar de ponernos a salvo, ahora sí nos acabó" externó Mario Herrera.

Asimismo, dijo que hace ya más de 50 años que en el poblado no se había presentado una inundación tan severa como la que sucedió este día.

"Con el huracán Willa (2018) se inundaron las partes que siempre se inundan, pero teníamos mucho que no nos pasaba esto, que se inundará todo el pueblo, en el 68 fue la última vez que yo recuerdo que se puso así".

La creciente del río provocó que el nivel alcanzará hasta los dos o metros o más de altura en algunas casas.

Los pobladores quienes pudieron por su propio pie se pusieron a salvo en la carretera, que es la zona más alta de la comunidad.

Asimismo, quienes no pudieron salir, optaron por subirse a los techos de sus casas, quienes posteriormente fueron rescatados por los cuerpos de auxilio y rescate y Seguridad Pública.









