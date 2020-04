Hospitales en alerta por contagios por contacto

Mazatlán, Sin.- Los protocolos de seguridad sanitaria en torno al coronavirus en hospitales, clínicas y centros de salud se actualizan cada semana, según recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, para unificar criterios y dar un manejo similar a los casos sospechosos de Covid-19; aseguró el personal de Triage Respiratorio de la clínica del Issste, cuyo módulo atiende un promedio de entre 4 y 7 pacientes con cuadros gripales al día, de los cuales cuando menos uno es de alto riesgo.

Local Llevan apoyos a desempleados del sector turístico

La mayor parte de los casos sospechosos, refirieron, son asintomáticos que se contagiaron por contacto directo con pacientes, entre ellos camilleros, enfermeras y personal médico.

Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

“Lo que pasa es que muchos son trabajadores de hospitales que ya tuvieron contacto directo con personas infectadas y no se dieron cuenta porque trasladan al paciente, lo mueven y luego resulta positivo, y ya se acuerdan ellos que tuvieron contacto”, expresaron.

El encargado del módulo, Luis Camacho, informó que tanto los centros de la Secretaría de Salud (SSA) como el IMSS, la Cruz Roja y esta clínica operan con el mismo protocolo de seguridad.









Los protocolos a como van saliendo los van mandando a cada unidad, cada que sale algo nuevo nos lo están mandando, pero la actualización fuerte se da de una fase a otra; cuando cambió de la fase 1 a la fase 2, el cambio fue mucho, así que esperamos que cuando cambie a fase 3, se volverá a cambiar de manera drástica, ahorita la actualización se parece mucho, varía una que otra cosita Luis Camacho









Afortunadamente, añadió, la mayoría de los casos sospechosos han sido pacientes asintomáticos, son personas jóvenes, sanas y sin enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que están fuera de riesgo.





Son personas que trabajan en hospitales y en ambulancias, afortunadamente han sido pacientes asintomáticos, han sido personas jóvenes, están sanos y no son ni diabéticos ni hipertensos, no son de riesgo, pero se les manda a sus casas a aislarse porque ellos no presentan síntomas, pero son gente contagiosa, portadores Luis Camacho









Dijo que en el módulo de atención de cuadros respiratorios, todavía no se tienen casos sospechosos por contacto en la calle que hayan dado positivo, los confirmados han sido hospitalarios.

Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Dependiendo del estadiaje (extensión y gravedad de la enfermedad), es como se calcula el nivel de riesgo, los peores casos son a los que se les hace la prueba, pero a los de mediano y bajo riesgo, se les da las medidas de seguridad para que se mantenga en aislamiento en su casa y minimizar así el contacto.

Te puede interesar: Aprueban condonar 100% en multas y recargos en impuestos

Refirió que la mayoría de las personas presentan síntomas leves, a ellos se les hace el cuestionario, se les informa de las complicaciones y en qué casos hay que regresar al hospital.

Por otra parte, hay casos que se están atendiendo a través del servicio de Internet y teléfono, para evitar las aglomeraciones en los hospitales, y si lo amerita, se le informa al enfermo acudir a un centro de salud.

PARA ACUDIR AL MÉDICO

El enfermo debe de cumplir 2 de 3 síntomas: Fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca muy fuerte o dolor de cabeza intenso. Con dos de esos tres ya amerita atención en un módulo de Triage Respiratorio.

















Lee mas aquí:

Local Cerrados, todos los moteles del puerto de Mazatlán

Local Pasan migrantes hambre y frío en su tránsito a EU

Local Por "incumplidos", quitan concesión del Teodoro Mariscal