Pasan migrantes hambre y frío en su tránsito a EU

Mazatlán, Sin.- Además de las vejaciones y asaltos que sufren por parte de grupos criminales y de las mismas autoridades que los interceptan en su tránsito hacia la frontera norte con Estados Unidos, al éxodo de migrantes nacionales y centroamericanos en su tránsito por el país se añaden dos elementos más: el frío y las consecuencias del coronavirus Covid-19.

Local Por "incumplidos", quitan concesión del Teodoro Mariscal

Y es que con motivo del plan de contingencia, tras la declaratoria de emergencia sanitaria en México por la pandemia, los albergues, centros de atención y templos cristianos que los socorrían en su paso hacia el norte, están cerrados.

Para el colmo, los cambios bruscos en las temperaturas de muy frías por las noches y las mañanas, y calurosas durante mediodía y la tarde, han hecho muy difícil el tránsito por territorio mexicano.

Carlos Villamil Maldonado, de 32 años de edad, salió desde hace un mes y medio de la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras, de donde es originario; él, como muchos migrantes de centroamérica, buscan cumplir el sueño americano, pese a las adversidades que se viven en el mundo por los efectos del coronavirus, entre ellas el cierre de fronteras.

Lo más difícil en su travesía, asegura, ha sido el frío, ya que no está acostumbrado a las bajas temperaturas, así como la falta de alimento, pues todos los albergues y centros de atención del migrante están cerrados por la contingencia sanitaria.

Local Alta demanda impide a Jumapam almacenar agua

Salí desde hace mes y medio, y sí con lo del coronavirus no ha circulado mucho, está más difícil el traslado por esa enfermedad, pero lo más difícil ha sido el frío, uno no está acostumbrado al frío en Honduras, voy por acá a Mexicali y cruzar para el otro lado.

Villamil Maldonado

Villamil Maldonado refiere que si la ve difícil pasar la frontera, se quedará en Mexicali para trabajar de ayudante de albañil o de jornalero en el campo, ya que le han dicho que ahí hay trabajo para ellos.

Con respecto a la inseguridad en el camino, comenta que además de cuidarse de los asaltos, tienen que estar listos con el movimiento de los guardias privados que no dejan que se “monten” en el tren.

También nos taparon por la seguridad de los guardias, me entiendes, se andan moviendo porque no nos quieren dejar montar a uno, los chamanes de aquí, de la guardia privada que no quieren que anden en el tren, hay que escamotearlos a ellos y ahí ya se puede venir uno.

Villamil Maldonado





Local Supervisan medidas sanitarias en centros comerciales

Él calcula que llegará a Mexicali en una semana más de trayecto, y es ahí donde decidirá si pasa la frontera o se queda del lado mexicano, para buscar empleo y esperar el mejor tiempo para cruzar a Estados Unidos.

Dios quiera que podamos entrar allá al otro lado, pero estoy indeciso si quedarme en Mexicali trabajando o me cruzo, supuestamente hay trabajo ahí, tal vez de ayudante de albañil o haciendo un trabajito en el campo también.

Villamil Maldonado

DE ‘TRAMPAS’

Carlos López, de Nogales; Francisco Robles, de Estación Sufragio, San Blas, y Mario Contreras, del norte de Sinaloa, son jornaleros agrícolas que regresan a sus lugares de origen, pues señalan que se les acabó el trabajo y el dinero, y por necesidad tienen que hacerla de “trampas” sobre el tren.

Ellos, al igual que los migrantes que vienen de países centroamericanos, esperan el próximo ferrocarril para salir hacia el norte, unos a sus lugares de origen, y otros con la intención de cumplir el sueño americano.

Carlos va hacia Nogales, de donde dice es originario, viene de Guadalajara, Jalisco, a donde fue a trabajar en el campo, pero se le acabó la “chamba”.

Refiere que hay muchos peligros y riesgos en el camino en materia de seguridad, los cuales aumentaron por el plan de contingencia del coronavirus.

Francisco viene también de Guadalajara, él asegura que fue a visitar a un hermano y ahora regresa a Estación Sufragio, San Blas, en Sinaloa.

Está muy mal todo el camino, oiga, por eso de la enfermedad que anda, hasta todas las iglesias están cerradas, no hay albergues y todo eso, cerraron, y pues está más difícil el viaje con frío y hambre, buscando quien le dé a uno algo para comer.

Francisco

Mario también es un jornalero agrícola, quien señala que esta vez viene del sur de Sinaloa y va para el norte de regreso, pues se quedó sin trabajo.

Tantos unos como otros lamentan la situación, pero se mantienen firmes en su plan de buscar trabajo, ya sea en México o en el vecino país, para que su suerte y la de su familia cambie.

DE PASO

En su trayecto por territorio mexicano, los migrantes sufren inseguridad, vejaciones, maltrato, hambre y frío, algunos por casi dos meses que dura su tránsito.





Lee más aquí ⬇

Local Redireccionan hoteleros promoción para el verano