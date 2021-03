Historias del Sur: Doña Félix le "saca" provecho a la Cuaresma

Rosario, Sin.- La llegada de la Cuaresma es sinónimo de tradiciones, como lo es la preparación de la capirotada, que se convierte en negocio para algunas mujeres en los municipios del sur de Sinaloa.

Doña María Félix González, mujer que vive por la colonia Alfonso Calderón en la calle Gilberto Owen, en El Rosario, tiene 70 años y desde hace 50 se enseñó a preparar la capirotada, algo que aprendió en las cocinas o restaurantes en los que ha trabajado por muchos años.

Es una mujer que no se ha detenido a pesar de las dificultades de la vida. A la edad de un año quedó huérfana, hace tiempo tuvo principios de cáncer, por esa razón le quitaron la matriz, pero su familia y el mantenerse ocupada en lo que sabe y le gusta hacer, le han dado las fuerzas necesarias para salir adelante.

“Mamá Félix", como la llaman sus hijos y familiares cercanos, empieza a preparar su capirotada desde el día jueves, hace todo el procedimiento y empieza a cocinarla con leña a fuego lento. Dice que la leña tiene que ser bien escogida, para que no haga humo.

La tiene aproximadamente una hora en el fuego, apaga y el viernes la pone otro rato, y ya queda lista para servir, entonces llena recipientes de medios litros, los cuales vende a 45 pesos. Muchos vienen a su casa a comprarle, pero también una de sus nietas le ayuda a las entregas a domicilio.

Además de la capirotada, vende tamales, hace pudín, donas, gorditas, buñuelos, ha trabajado lavando, planchando y haciendo aseos, pues tenía que sacar a sus siete hijas adelante.

En El Rosario es muy conocida su sazón. Jesús López | El Sol de Mazatlán

Añade que la vida cada vez está más difícil, pues los insumos para preparar la capirotada u otras cosas, ya están muy caros y para poder “ganarle”, le tiene que subir un poco a lo que vende, lo que con el tiempo le ha afectado.

Sin embargo, se siente contenta y con ánimos de seguir trabajando.

Yo me siento muy orgullosa de mis hijas, son muy buenas todas, y también me siento orgullosa de mí misma, porque siempre he luchado para salir adelante, y pobremente, pero lo hemos hecho.Mamá Félix

El don que Dios le dio de preparar ricos antojitos con sus manos, lo seguirá aprovechando, ya que a pesar de su edad, aún se siente fuerte y con ganas de seguir en la cocina.













