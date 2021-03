Paramédicos en la pandemia: la emergencia desde otra perspectiva

Mazatlán, Sin.- La pandemia por el Covid-19 cambió radicalmente la forma de vivir en todos los aspectos, "invadió" todos los ámbitos, entre ellos la forma de brindar la atención prehospitalaria y la misma práctica médica.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el sector salud se ha visto a prueba en varias circunstancias y los profesionales de esta área enfrentan nuevas situaciones.

El joven Uriel Bernal siempre se sintió atraído por el área médica y a los 19 años decidió estudiar Técnico en Urgencias Médicas en la Cruz Roja. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El joven Uriel Bernal siempre se sintió atraído por el área médica y a los 19 años decidió estudiar Técnico en Urgencias Médicas en la Cruz Roja. La benemérita institución es reconocida mundialmente por su formación en TUM; en Mazatlán ya se han graduado más de 30 generaciones.

En algún punto de su formación, le explicaron que podía haber circunstancias que pudieran cambiar la forma de brindar ayuda en las urgencias, como una pandemia, pero eso era sólo un ejemplo, “teoría pura”, sin imaginar que algún día sería una realidad y tendría que hacerle frente en la práctica.

Inició su formación en el 2019, cuando todo aún marchaba con "normalidad", transcurrió su semestre teórico y después debía aplicar sus conocimientos a bordo de una ambulancia.

A mitad del segundo semestre, el coronavirus se declaró pandemia y los estudiantes, por disposición oficial a nivel nacional, debían retirarse de sus actividades presidenciales temporalmente.

En el mes de noviembre tuvo la oportunidad de regresar a la institución y terminar su formación; no obstante, la forma de brindar la atención prehospitalaria ya no era la misma, al salir a una emergencia a aplicar un diagnóstico rápido para saber si el paciente era sospechoso de Covid-19 era tan esencial como hacer un diagnóstico de los signos vitales.

"Antes de que nos suspendieran, estando en las ambulancias dábamos la atención como se daba normalmente sin pandemia, volvemos otra vez a atender a finales de noviembre y ya es muy diferente la atención, ya no podemos hacer muchas cosas y nos tenemos que cuidar de otras", dijo Uriel.

El equipo de protección personal fue una de las cosas que se modificó, además del uniforme que tradicionalmente se utilizaba, ahora debían contemplar trajes especiales, cubrebocas y caretas.

"Puedes ir con una persona que se cayó y resulta que es positivo al virus, ahí es un proceso de atención diferente. Desde que llegamos a la casa del paciente cambia todo, porque antes podíamos entrar como si nada y ahora antes de entrar tenemos que ver si es sospechoso o no y si sí lo es, una de dos: o viene la unidad especializada de Covid-19 o la atendemos nosotros y con la bendición de Dios porque si ya estamos ahí ni modo de dejar solo al paciente", comentó.

El proceso de lavado de las ambulancias también es diferente, hay que desinfectarlas y sanitizarlas, así como el protocolo en el personal después de atender una emergencia sospechosa o positiva.

"Cuando son pacientes sospechosos los hospitales le hacen la prueba rápida y cuando sale positiva nos avisan y sanitizamos la unidad que usamos, la camilla, los tanques, todo", agregó.

Si el paciente es positivo y va a ser trasladado a una institución de salud, primero hay que avisar con tiempo, así el personal médico se prepara para recibirlo y se evitan posibles contagios, incluso con los demás pacientes que están ahí.

"Mucha gente se ofende o se enoja porque le preguntamos acerca de los síntomas del virus: 'vas a decir que tengo Covid', nos dicen, pero les explicamos que es por nuestras seguridad, por la de los doctores y otros pacientes", explicó.

Uriel también es estudiante de biología pesquera en la Facultad de Ciencias del Mar, como muchos combina estudio y trabajo en medio de la pandemia.

"Con la pandemia puedo tomar clases aquí, que es un punto a favor o en mi casa y después me vengo para acá, pero ahorita que ya soy trabajador estoy en clases y sale una emergencia y les digo a mis profes que me tengo que ausentar, ya todos saben que ando aquí y me dan el permiso", mencionó.

Aunque el miedo de contagiarse es latente, su pasión por ayudar es más fuerte, el joven de apenas 20 años de edad se siente orgulloso de estar haciendo historia en medio de esta pandemia.

"Si ya se siente 'padre' ir a una emergencia común, ahora ya estando aquí voy pensando que estoy ayudando en una pandemia mundial y es una sensación rara pero de qué estás haciendo historia", expresó.

Todos los días, sin saber el tipo de emergencia que atenderán; un paciente accidentado, una persona lesionada, un infarto, los paramédicos de la Cruz Roja abordan la situación como si se tratara de un paciente de Covid-19, dado que por el nivel de contagio hay personas que portan el virus sin presentar síntomas.









