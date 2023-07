Hijo de Cuén vuelve a interponer amparo contra posible detención

Culiacán, Sin.-Luego de la suspensión de la primera audiencia de imputación, el hijo del líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, interpuso un nuevo amparo en contra de una eventual orden de aprehensión o una detención, en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.

Fue el viernes 21 de julio, día en que se celebró la audiencia que se suspendió para el próximo 31 de agosto, en que los abogados de Héctor Melesio Cuén Díaz acudieron al Juez Primero de Distrito para buscar ampararse contra actos del juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro y de otras autoridades.

También puedes leer. No se puede esperar una buena defensa para la UAS: Enrique Inzunza

Ese mismo día se le otorgó la suspensión provisional para no ser detenido, más no para detener los procedimientos que existen en su contra por presuntas irregularidades en compras realizadas por el Comité de Adquisiciones de las que Cuén Díaz era su titular hasta mayo pasado.

Este martes 25 de agosto, tanto la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, como la estatal y la Policía de Investigación de la Fiscalía, aportaron sus informes justificados.

El Juez de Distrito todavía no resuelve la suspensión definitiva, toda vez que revisará si alguna autoridad tiene una orden de detención; sin embargo, por el momento la suspensión provisional que ya le otorgó no exime a Cuén Díaz para que el proceso que ya inició continúe, solo le permite no ser detenido de manera sorpresiva, hasta en tanto las instancias resuelvan el fondo del caso.