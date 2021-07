Hay semáforo amarillo en cinco playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Cinco de las 30 secciones de playa en Mazatlán, alcanzaron el estatus amarillo en el semáforo playero de acuerdo a la última actualización de la aplicación Mztourist a las 18:14 horas de este sábado.

Las playas fueron: playa Gaviotas sección 2, desde hotel The Local hasta Costa de Oro, con un aforo de 294 personas. Playa Camarón, desde hotel Las Flores hasta Sumbawa, con un máximo de personas recomendadas de 660.

Foto: Carla González| El Sol de Mazatlán

Playa Norte sección 5, desde hotel Sands Arena hasta Torre M, con un aforo de mil 032 personas. Playa Norte sección 7, desde Torre M hasta Monumento al Pescador, con un máximo de personas recomendadas de 258 y Playa Isla de la Piedra con un aforo para tres mil 075 personas.

El estatus amarillo significa una sección con ingreso moderado y sin signos evidentes de aumento; se encuentra a un 50% de la capacidad segura, según el uso y disfrute de playas.

Foto: Carla González| El Sol de Mazatlán

El resto de las playas han permanecido todo el día con color verde que significa libre acceso; no quiere decir que no han recibido bañistas, sino que simplemente su afluencia no ha sido significativa para hacer cambiar de color su estatus.

Hasta las 6:15 de la tarde ninguna playa había llegado al estatus naranja, el cual indica un 65% de ocupación sobre el aforo permitido con un alerta de cierre próximo. Tampoco al estatus rojo, con el que se hubiese restringido el acceso.

Foto: Carla Gonzales | El Sol de Mazatlán

Al realizar un recorrido por la franja costera se pudo constatar la poca afluencia de bañistas en las playas. Dónde hubo mayor concentración fue detrás del monumento de "los monos bichis", y a lo largo de la zona de las palapas- restaurantes.

Por el malecón se observó poca movilidad de transeúntes, tanto locales como visitantes, al igual que en el transporte popular.













