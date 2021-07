Vigilarán albercas, balnearios y el Malecón de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El municipio de Mazatlán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, con el apoyo del Operativo Redes y Protección Civil, desplegará un fuerte dispositivo de supervisión y vigilancia en albercas, balnearios y en el Malecón.

El titular de Sedectur, Luis Terán Tirado, manifestó que estas acciones se implementarán para que se cumplan con los protocolos de sanidad en el periodo vacacional de verano en Mazatlán.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Detalló que se les pedirá a los visitantes y locales que siempre porten su cubrebocas y que en las albercas y balnearios que no excedan los aforos permitidos, que es del 65% de su capacidad, esto como una acción preventiva para evitar contagios del Covid-19.

“Cuando anden en el Malecón sobre todo tenemos nosotros que tomar una medida más fuerte para que esta pandemia no continúe subiendo. Las albercas, dentro de los hoteles, ya están controladas, se va empezar a regularizar el número de la gente que estará dentro de las albercas y en las áreas públicas como tal, en balnearios, alberca, en todo, todo en general porque tenemos que cuidarnos”, dijo

Reconoció que para la autoridad es complicado hacer entender a la ciudadanía que porten su cubrebocas cuando están en los bares, en las discotecas o en las playas, y sobre todo, porque no se les puede obligar, solo se concientiza.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

“Es un tema que todavía no está legislado, tú no los puedes obligar, yo no te puedo obligar al libre tránsito por el Malecón sin cubrebocas, entonces, se necesita concientizar más que nada a la gente que llega, y esto se inicia cuando la gente llega a los hoteles, si usted llega a un hotel y lo están concientizando que sí sale lleve un cubrebocas, si va a un negocio utilice el cubrebocas, la gente va a empezar a concientizarse más”, expresó.

Terán Tirado reveló también que las filmaciones se la película “El Golpe”, que habían sido programas para estas fechas, se pospusieron para octubre y septiembre, por la cuestión de las tarifas de verano en los hoteles, debido a que son muy altas en el periodo vacacional.

"Para el municipio es positivo que este tipo de actividades se lleven a cabo, porque generan una derrama económica de alrededor de 100 millones de pesos y buena ocupación hotelera", indicó.













Lee más aquí ⬇

Local No habrá cierre de playas en Mazatlán: Protección Civil

Local Relajan medidas sanitarias vacunados y sector turístico: Sectur