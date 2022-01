En penumbras, avenidas y colonias de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Pese a ser el alumbrado público un servicio básico, en el puerto aún hay rezago en cuanto al mantenimiento y reposición de luminarias en calles, avenidas y colonias.

Este departamento, mes con mes y anualmente, es el que más quejas y reportes recibe en Atención Ciudadana, es la principal demanda de los mazatlecos y no es para menos, pues este servicio está muy ligado a otro, que es el de la seguridad; las calles y colonias a oscuras son blanco fácil para el vandalismo.

En la avenida Bicentenario, frente al fraccionamiento Los Mangos II, en la avenida Clouthier, en la entrada de Pradera Dorada, sobre la avenida Gabriel Leyva, a la altura de Café El Marino, en la avenida Emilio Barragán, a la altura de la colonia Gabriel Leyva, en el Infonavit Conchi, el fraccionamiento Alarcón, la colonia Genaro Estrada, Juan Carrasco, Valle de Urías y fraccionamiento Jacarandas, son algunos de los sectores donde los mazatlecos han señalado que falla el alumbrado público.

"En el fraccionamiento Jacarandas, entre Framboyanes y Fresnos, hay muchos asaltos, desde junio no hay luz, es un puente muy transitado por estudiantes y personas trabajadoras", comentó Olga, vecina del lugar.

La señora Amalia, del Infonavit Alarcón, menciona que diariamente sale a agarrar el camión a las 5:00 de la mañana, para ir hasta Cerritos, a esa hora todavía está oscuro y el peligro es latente, pues tampoco hay vigilancia.

"Yo salgo de mi casa a las 5:00 de la mañana para ir a trabajar hasta Cerritos y todavía está oscuro y para acabarla, los camiones tardan mucho en pasar, es un peligro latente, porque si algo pasa no hay a quién pedirle ayuda", mencionó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La otra molestia de los colonos es que, mientras en la zona turística se hacen grandes inversiones para brindar seguridad y embellecer la zona, en las colonias populares están a oscuras.

Y es que hace unas semanas, se iluminó con 130 lámparas toda la avenida Sábalo Cerritos, donde se invirtieron 50 millones de pesos con recurso propio del municipio.

"Pusieron lámparas en Cerritos, pero acá en las colonias no les importa arreglar los servicios públicos, para acá no hay turistas, no les importa", dijo Ruth.









