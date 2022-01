Asaltos son hechos milenarios que ocurrían más en otros gobiernos: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Los asaltos y "bancazos" que se han presentado, últimamente en Sinaloa y más frecuentemente en Culiacán, son hechos milenarios que no han rebasado al actual gobierno, así lo manifestó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El funcionario señaló que los asaltos se presenciaban más, incluso en los gobiernos anteriores. Asimismo, argumentó que actualmente en los atracos que se han suscitado, se ha logrado la detención de los maleantes.

"Son hechos milenarios, ocurrieron mucho más en los gobiernos anteriores, van a ocurrir menos ahora. En diciembre ocurrió uno que fue frustrado y que lo hemos resuelto judicialmente. Lamentablemente murió un funcionario de banco, pero aprehendimos a los maleantes. Eso no ocurría, hoy sí está ocurriendo, es contra la impunidad", dijo.

Rocha Moya argumentó que, los homicidios tampoco han rebasado su gobierno, pues recordó que, el año pasado en el mes de enero se habían suscitado 28, en comparación con el 2022, con 13, una reducción del alrededor del 40 por ciento en este delito.

"No, sabes cuántos homicidios había a estas horas el año pasado, había 28. Lamentablemente los sigue habiendo, hoy hay 13, tenemos 15 menos a este día. Nosotros no estamos rebasados, son inventos que les da a los medios por tratar de tener nota, pero de dónde. Para que no me preguntaran eso, debieran ver cómo está la estadística, no estamos rebasados", aclaró.

Finalmente, el gobernador puntualizó que las dependencias de seguridad ya están implementado estrategias de prevención a estos delitos.













