Haber salido de las 50 ciudades más violentas del mundo es un avance: Rocha Moya

Mazatlán, Sin.- Como un avance, calificó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el que Culiacán haya salido de las 50 ciudades más violentas del mundo.

El mandatario estatal dijo no cantar victoria en temas de seguridad, pero si mencionó que se deben reconocer los avances logrados, ya que cuando asumió la gobernatura estaban en una posición muy lejana para salir de este ranking.

"Hemos trabajado en coordinación en Culiacán y en todo el estado con todas las policías y todas las autoridades del orden, hemos bajado sensiblemente los homicidios dolosos que es por las que califican lo violento de las ciudades", dijo.

Comentó que durante el 2022 se bajó un 50% el índice de feminicidios y un 23% el de homicidios dolosos; sin embargo, reconoció que donde no se ha podido bajar la incidencia delictiva es en robo de local comercial y casa habitación.

Rocha Moya mandó un mensaje a los 'culichis' a reconocer este avance, pues hay muchos que están incrédulos de este ranking, por lo que sucedió el pasado 5 de enero, aunque la estadística es del 2022.

"El que no lo quiera ver, pues, que no vea, porque hay muchos que no les puedes abrir los ojos, porque tienen otros intereses para no ver y los ciudadanos que chequen, que vean cuáles son los resultados".

Para saber

De acuerdo al informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, Culiacán salió de la lista de las ciudades más violentas del mundo.

La capital sinaloense se encontraba en la posición número 43 y en el 2022 la tasa de homicidios fue de 27 por cada 100 mil habitantes.