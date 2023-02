González Zatarain llegó al Ayuntamiento para ser el judas de "El Químico": Torres Félix

Mazatlán, Sin.- Como un presidente improvisado, que llegó a la presidencia por palancas y compromisos políticos, así consideró Sergio Torres Félix al alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain.

El líder del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, mencionó que al originario de El Rosario no se ve ningún programa de trabajo estructurado y que, en cambio, solo acude a los lugares a tomarse la foto, pero sin una estrategia para que el municipio avance.

El Judas del "Químico"

A su parecer, González Zataráin llegó a la comuna para ser el "judas" del exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pues ante todas las situaciones de corrupción que hasta ahora se están revelando, el ex secretario del Ayuntamiento solo echa culpas.

"Que el químico, que el químico y que el químico, parece que se le olvida que él era el segundo del gabinete, él era el secretario del Ayuntamiento, chequen en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal todas las funciones, las obligaciones y responsabilidades que tiene un secretario del Ayuntamiento, y ahí nos vamos a dar cuenta si sabía el presidente Edgar González de todo el cochinero que había en la administración de "el químico", apuntó.

Y a propósito del juicio legal que está próximo a enfrentar Benítez Torres, mencionó que muy posiblemente Edgar también saldrá salpicado.

"Con esa voluntad con la que anda echando culpas yo lo quisiera ver aclarando si firmó o no firmó el contrato de las luminarias y está claro que lo firmó, ¿ustedes creen que si no hubiese firmado no hubiese hecho ya lo pertinente para demostrar que no es su firma? Ha dicho muchas mentiras y se le ve en la cara, se le nota que es mentirosito", añadió.

Protegido por el Gobierno del Estado

Torres Félix hizo el llamado a EGZ a ponerse a trabajar con seriedad y dejarse de andar echando culpas, pues Mazatlán merece un presidente que se aplique fondo debido al gran municipio que es.

"El presidente se siente protegido, con palancas arropado desde el gobierno estatal, el compromiso de él es ejecutarse al "químico", tirar la piedra y esconder la mano", concluyó.