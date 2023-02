Alcalde de Mazatlán acusa al gobierno del “Químico” de ataques cibernéticos

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, aseguró que las acusaciones recientes en redes sociales hechas en su contra son orquestadas por páginas que eran financiadas por el anterior gobierno encabezado por Luis Guillermo Benítez Torres.

Aseguró que nada de lo que se difunde en redes sociales es real en relación a esas publicaciones, debido a que con el trabajo que ha estado realizando al frente de la Comuna se ha atentado contras los intereses de personas que obtenían dinero del Ayuntamiento de mala manera.

“En la política en Mazatlán no pueden ver a alguien trabajar, porque hay que ver cómo lo frenamos, porque les da temor no sé, que el puerto se desarrolle o no sé qué quieren la verdad, pero en lo particular a mí eso no me distrae, yo siempre dicho que la mentira llega en un recorrido muy corto, la mentira se descubre muy rápido", dijo.

Comentó que han “pisado muchos callos”, al tratar de corregir muchas cosas, como el no permitir que se roben 4 millones de pesos al mes de gasolina y no permitir que se roben el material de las refacciones de vehículos.

"Nuestra forma de trabajar le ha molestado a muchos que estaban acostumbrados a saquear al Ayuntamiento, por ejemplo, uno de esos portales que ahí aparece cobraba en el Ayuntamiento, pronto vamos a dar a conocer esa relación de los que cobraban que hoy están atacando a través de sus portales falsos, porque realmente lo usan para cobrar", expresó

Señaló que la crítica es bien recibida, pero eso no significa que pagarán para que existan portales “aplaudidores”, como se hacía con el ex alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aunque sean estos mismos quienes fomenten las difamaciones y ataques cibernéticos.

Adelantó que, con el fin de aclarar todas estas situaciones, han decidido entregar evidencias y nombres de quienes podrían estar detrás de esos portales a la policía cibernética, con el fin de detener las difamaciones, ya que para hablar deben de tener pruebas y no las tienen.

Pagaba encuestas

En ese mismo sentido, confirmó que las encuestas que colocaban a Benítez Torres dentro de los mejores alcaldes del país eran pagadas e incluso esas compañías se acercaron a él para otorgarle reconocimientos siempre y cuando pagara por ellos.