Arde el 'Químico' durante la Quema del Mal Humor en Mazatlán

Con una multitud enardecida y coreando que le den más fuego, concluyó la quema del mal humor en Mazatlán.

Los presentes disfrutaron, rieron y vitoreaban la quema de 'El Alquimista' siendo este según varias personas el momento más esperado por ellos para esta edición del Carnaval Internacional de Mazatlán 2023.

El recorrido del monigote previo a ser mandado a la hoguera, comenzó en la calle Aquiles Serdan, en donde la ciudadanía aprovecho para tomar fotos y seguir el monigote que estaba siendo llevado por una grúa, recorriendo así varias calles del centro de la ciudad.

Los famosos Bolcheviques leyeron para la multitud que unos párrafos de texto, y con esto se dio a conocer cuáles fueron los motivos por los que está edición, el exalcalde fue el elegido para arder, siendo catalogado como la persona con la peor vibra del puerto a lo largo del año 2022.

Entre aplausos, risas y diferentes reacciones positivas, el pueblo dio a conocer su satisfacción por el personaje que fue elegido este año, todo esto mientras bailaban, cantaban e incluso lanzaban insultos al monigote.

"Que más se puede decir de este personaje, ojalá y que tenga vergüenza, que no tenga ningún puesto político en su vida nunca más," Mencionó Arleth Robles, quien acudió al evento en compañía de sus amigos.

Otro de los presentes se limitó solamente a unas cuantas frases que significaron una "cachetada con guante blanco" para "El Alquimista".

"Que más se puede decir de esta persona, ya no se puede hablar más mal de este ser humano, mi madre me dijo que si no tengo nada bueno que decir de alguien que mejor no lo diga," Comentó Sarah Saucedo, quien vitoreaba y gritaba la quema del monigote.