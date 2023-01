Gobierno de Sinaloa apoyará a quienes hayan perdido su auto en el Culiacanazo

Culiacán, Sin.- Existen algunas dudas por parte de la población sinaloense que perdieron su vehículo durante los hechos violentos del pasado 5 de enero tras la detención de Ovidio Guzmán López al norte de la ciudad de Culiacán, en la sindicatura de Jesús María, en el protocolo que se está siguiendo para garantizar la ayuda del 80% a las personas que perdieron totalmente su automóvil.

Situación por la que el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, reafirmó que para poder recibir este apoyo primero tienen que hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes, como en este caso lo es la Fiscalía General del Estado, para posteriormente acudir a la ventanilla correspondiente de la Secretaría General de gobierno por medio de la dirección de gobernabilidad democrática en coordinación con la comisión de víctimas con todos los requisitos solicitados para ser acreedores de este apoyo.

También te puede interesar: Sin registros de personas desparecidas en Jesús Maria ni en lo que va del 2023

Cabe recordar que los requisitos solicitados para recibir el apoyo son

1.-Ser personas físicas, propietarias de vehículos particulares considerados como pérdida total, a consecuencia de los hechos violentos ocurridos el día 05 de enero del 2023.

2.-Encontrarse al corriente en los pagos de tarjeta de circulación y placas al día 05 de enero del 2023.

3.-No contar con una póliza de seguro vigente que ampare el robo o pérdida total del vehículo.

4.-Solo se podrá registrar un vehículo por persona afectada.

5.-Haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Una vez cumplidos todos los requisitos señalados anteriormente, se deberán entregar los siguientes documentos

1.-Solicitud de apoyo.

2.-Copia certificada de la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

3.-Original y copia certificada del documento que acredite la propiedad del vehículo.

4.-Escrito en el que manifieste, bajo de decir verdad, que la unidad no cuenta con seguro, quedan para el robo o pérdida total.

5.-Copia Del recibo de pago correspondiente a la tarjeta de circulación del año 2022, o bien, documento que ampare que se encuentra al corriente de dicha contribución al día 5 de enero de 2023.

6.-Original y copia de identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, o Cédula Profesional).

7.- Original y copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de luz o agua).

La documentación se recibirá hasta el día 20 de enero del 2023 en la Dirección de Gobernabilidad Democrática de la Secretaría General de Gobierno, ubicada en Avenida Insurgentes S/N, segundo piso, colonia centro Sinaloa, código postal 80129, en un horario de 08:00 de la mañana a 03:00 de la tarde.

“Si no han denunciado ante la fiscalía eso es fundamental, si no lo han hecho, no pueden ese es un tema fundamental, si no acreditas que estás sin seguro, que no hay póliza del seguro, esas tres cosas por decirles tres cosas que son principales y por una que no se tenga porque es a los que no tienen seguro tienen que ser personas físicas no es un corporativo no puede ser una empresa está muy claro que es para personas particulares”.

Rocha Moya señaló que al denunciar ante la Fiscalía General del Estado es darle formalidad del proceso que ellos van a respetar, por eso están en constante coordinación con ellos por los datos que ya están plasmados de la unidad en la misma denuncia.

No hay problema para explicarles, en la ventanilla, a todo el que tenga problema con su carro

Rubén Rocha Moya

Finalmente, explicó que a todos los ciudadanos que tengan dudas no tienen ningún problema en atenderlos en la ventanilla correspondiente a los que tienen algún problema, duda o sugerencia y perdieron su carro durante el pasado 5 de enero en los enfrentamientos que ocurrieron en la ciudad de Culiacán o incluso en todo el estado.