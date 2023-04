Gobernador atiende denuncias de productores tras manifestación y cierre de vialidades

Culiacán, Sin.- Después de mega marcha y cierre de vialidades frente al Palacio de Gobierno en Culiacán, el gobernador atendió a los productores y líderes agrícolas protestantes que realizaron un mitin en las instalaciones del palacio estatal.

Los maiceros exigen acordar el precio de 7 mil pesos para la tonelada de maíz y 8 mil pesos para la tonelada de trigo, ante esta situación realizaron una movilización desde el Valle del Carrizo hasta Culiacán con un trayecto de 6 horas.

“Sin maíz no hay país”, “Precio justo no menos de 7 mil pesos por tonelada de maíz”, “Si el campo no produce México no come”, fueron algunas de las expresiones durante su manifestación pacífica.

En la asamblea con el gobernador Rubén Rocha Moya, en su regreso de la Ciudad de México, el mandatario refrendó que es una persona que enfrenta los problemas que le competen al ser el gobernador del estado e informó que en busca de adelgazar el mercado para que se mantenga en un precio razonable y se vendan todas las toneladas de maíz, el Gobierno Federal ya se comprometió a adquirir dos millones de toneladas de maíz, y estarán haciendo las labores necesarias para la venta de los otros 3 millones y medio restantes.

Moya durante este encuentro con los agricultores afectados se comprometió a reunirse junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López para reunirse con los grandes industriales para hacer el compromiso de compra y conocer cuáles son sus condiciones.

En el tema del trigo del cual se generan 230 mil toneladas en Sinaloa, el gobernador comentó que van a estar a la espera de la propuesta que el gobierno Federal les dará en los próximos días, puesto que aún no se define el precio, pero que independientemente de eso, el estado dará un bono.

Cabe mencionar que el mandatario estatal estuvo acompañado de Enrique Inzunza, Secretario General de Gobierno; Enrique Diaz Vega, secretario de Administración y Finanzas; y diversos líderes agrícolas del estado.

La problemática

Es importante mencionar qué previo a esto, se llevó a cabo una asamblea estatal y se tomaron algunos acuerdos que fueron expuestos frente al gobernador entre las que destacan; que se nombre a un interlocutor entre el gobierno y el sector para tener un acercamiento, ya que los funcionarios que tiene no los representan; que el presidente por lo menos de aquí a que termine su mandato establezca su compromiso de precios de garantía porque se comprometió en campaña a que se pagaría el maíz en 7 mil pesos.

Ante esto, Rocha Moya se comprometió a verlos el próximo viernes para hacerle un planteamiento concreto sobre lo solicitado y explorar una vía que los productores le indiquen para que se pague bien el maíz y el trigo.

Finalmente, los agricultores también solicitaron que él salga el secretario de Agricultura, Jaime Montes así como también piden que ya no sea el diputado local Serapio Vargas quien los represente ante la comisión de agricultura en el Congreso del Estado.