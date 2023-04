Agricultores sostienen manifestación para este miércoles del Valle del Carrizo a Culiacán

Culiacán, Sin.- Después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, viajara a Ciudad de México con una serie de reuniones en las que busca lograr la demanda de los productores agrícolas de conseguir un precio de 7 mil pesos por tonelada de maíz y de 8 mil pesos para el trigo, sostienen manifestación para este miércoles 19 de abril.

Baltazar Valdez, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, dijo que la mega marcha será desde el valle del Carrizo al palacio de gobierno en Culiacán, ocuparán los dos carriles de la carretera México 15 y Costera a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora los tractores agrícolas, esto para evitar que los rebasen a alta velocidad camiones de carga y otro tipo de unidades.

Explicó que vendrá un vehículo en la retaguardia para evitar que se incorpore cualquier unidad distinta a la manifestación de los productores agrícolas, y otra de avanzada para avisar del paso del contingente e incorporar a los manifestantes que se irán sumando en el trayecto hasta llegar a la caseta de la Platanera para compactarse y continuar el trayecto hacia el palacio de Gobierno.

El líder de los agricultores, dijo que esto es como una forma de sostener las gestiones del gobernador en la CDMX, y no buscan debilitar su investidura ante las negociaciones por alcanzar un precio redituable de 7 mil pesos para el maíz y 8 mil pesos la tonelada de trigo

“No habrá circulación en la carretera, la circulación vendrá a tras del contingente y eso nos permitirá prever que no hay peligro de suscitar un accidente que es lo que más debemos de cuidar, en las casetas de cobro, tenemos hecho una petición para que los administradores de cada caseta ordenen al personal que levanten las plumas, porque no podemos parar el tráfico”, indicó.

Continúa vigente protesta de agricultores. Foto: Cortesía | Julio Caro

Llamado

Finalmente, el dirigente campesino, hizo un llamado a los manifestantes a mantener la cordura y no provocar desmanes, durante todo el trayecto y durante el plantón que se realizará en palacio de gobierno.

“Espero que todos hagamos el esfuerzo de mantener el orden es muy importante, cualquier desorden la responsabilidad será de nosotros los líderes que hemos motivado a los productores a manifestarse, por eso es importante que vayan muy conscientes que cualquier conflicto la responsabilidad es de nosotros los líderes”, señaló.