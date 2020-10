German Escobar aspirara a la candidatura a gobernador por el PRI

Mazatlán, Sin. - Germán Escobar Manjarrez se suma a la lista de aspirantes a la candidatura para gobernador por el Partido Revolucionario Institucional en las elecciones del 2021.

El hoy consejero de la Confederación Nacional Campesina, aseguró ser la solución a los problemas del campo, si lo hacen gobernador de Sinaloa.

Manifestó que cuenta con la experiencia para luchar por las actividades productivas de Sinaloa al igual que la gestión con el gobierno federal en busca de regresar los recursos que se han negado y exigir que se cumpla la promesa del ejecutivo federal de bajar el costo del combustible en el país.

El ex diputado federal y también ex alcalde de Elota, mencionó que buscará sumar a su gabinete a quienes hoy también levantan la mano para el puesto, como Jesús Valdez, Sergio Torres, incluso regresar al partido a Gerardo Vargas Landeros.

Gerardo me habló la semana pasada y me dijo ‘si eres tú yo estoy contigo’ él me pidió el apoyo, no, le dije, tú andas por otro partido yo soy del PRI, ya si yo llego del PRI voy a hacer una alianza con tu fuerza.

Escobar Manjarrez

Aarón Irizar también tiene chamba con él, Sergio Torres y Jesús Valdez quien ya fue su coordinador de campaña cuando fue diputado federal, pero yo tengo cartas abiertas para todos.

El aspirante a la candidatura dijo que el partido para el que milita tiene que analizar a profundidad quien suma más para el órgano y para Sinaloa, por lo que espera que el proceso interno sea igual que cuando se designó al hoy gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Yo al único que respeto en esta contienda es a Jesús Vizcarra, de ahí para adelante me la juego con quien sea parejo, ojalá fuera Vizcarra, pero pues dice que sí, que no y ahí lo manejan.

Escobar Manjarrez









