Detectan fraudes en paquetes vacacionales

Mazatlán, Sin.- Integrantes del sector turístico de Mazatlán alertaron sobre fraudes en la venta de paquetes vacacionales en departamentos y condominios.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, manifestó que no es un caso exclusivo del puerto, sino que se presenta en todos lados, pues a través del internet a veces se utilizan plataformas abiertas donde no existe control para ofertar renta de departamentos.

A través del internet es como se engaña al turista. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

“La persona deposita a una cuenta bancaria de una persona física y cuando llega a Mazatlán resulta que nadie los conoce, que no tiene nada qué ver con el propietario del departamento o condominio”, dijo.

Ante la situación, Manguart Sánchez recomendó a los turistas que antes de venir a Mazatlán reserven directamente en el hotel o agencia de viaje de su preferencia, para garantizar que se entregue lo que se contrata.

Por su parte, el presidente de Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán, Luis Enrique Peraza Reyes, confirmo que en los últimos días se han suscitado este tipo de situaciones en casas y condominios, aunque no se tiene un número de casos registrados porque no existen denuncias formales.

Detalló que se han percatado en redes sociales por fotos que han sido robadas de agremiados que de manera formal sí trabajan y cuentan con todos los conceptos para ofrecer esta alternativa de hospedaje.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol De Mazatlán

“En Ampi no hemos recibido denuncias, pero no las ignoramos, porque sí se han dado muchos fraudes en rentas vacacionales, una de las cosas por las que suceden es porque las personas no contactan a un profesional, lo que deben saber es investigar la vivienda, verificar, eso es importante”, expresó.

ALERTA

Hoteleros e inmobiliarios de Mazatlán piden a los turistas revisar muy bien los perfiles que ofertan condominios, pedir sobre todo identificación, certificado que avale su trabajo y además un listado de protocolos sanitarios que la Sectur ha implementado para ellos también.

























