Funerarias realizan de 3 a 7 entierros a la semana

Mazatlán, Sin.- Funerarias locales tienen hasta 12 horas para realizar las inhumaciones relacionadas con Covid-19, después de este tiempo se les obliga a los familiares cremar el cuerpo, algunas de ellas reportan entre tres y siete entierros a la semana.

Personal de guardia de Funerales Américas señalaron que en el caso de ellos han realizado más inhumaciones que cremaciones, la mayoría en panteones de la ciudad bajo un plan funerario.

Los entierros se realizan en los panteones donde los familiares cuentan con un plan funerario, un contrato de posesión o propiedad y en cementerios de algunas rancherías del municipio.

En el caso de quienes no tienen un plan funerario o propiedad, se gestiona a través del DIF el traslado al panteón municipal No. 2 de Villa Unión, donde sí hay espacio para inhumaciones.

A palabras del director de Servicios Públicos municipales, Luis Antonio González Olague, en la última semana de junio se registraron 27 cremaciones de un total de 42 decesos por diferentes causas.

El funcionario municipal dijo que en los panteones municipales de la ciudad sí hay muchos espacios para inhumación, pero son de familias que tienen sus títulos de propiedad o posesión, y en el caso de quienes no tienen, añadió, hay muchos espacios disponibles en el panteón No. 2 de Villa Unión, los cuales se ofrecen a un precio de mil 400 a mil 500 pesos.

Nosotros esta semana no hicimos ninguna cremación, pero otras funerarias sí, no hemos hecho muchas cremaciones algunas cinco o seis durante la pandemia, son más los casos de exhumaciones; en promedio hemos tenido unos tres o siete por semana, en la semana pasada sí hubo una cremación, pero ahorita ya bajó.

Personal de Funerales América

Refieren que en este mes bajó la demanda en servicios funerarios hasta un 20%.

Comentaron que los protocolos de seguridad se mantienen igual en la nueva normalidad, que es recoger los cuerpos embolsados en las clínicas y hospitales, meterlos al ataúd, cerrarlos y llevarlos directamente al panteón, sin servicio de velación ni ceremonia religiosa.

Una de las personas entrevistadas señaló que ha habido varios casos, donde los familiares argumentan que el finado no padeció Covid, sino alguna enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, pero que en el acta de defunción, se le agrega probable sospecha de Covid.

“Ha habido mucho deceso que no son de Covid, me he dado cuenta que mueren por enfermedad crónica, alta presión o posiblemente sospecha de Covid, siempre le agregan eso aunque no sea, y mucha gente reniega porque no tenía Covid las personas, no sabemos qué se trae el gobierno porque a todos les pone Covid, le ponen una enfermedad antes y luego sospecha de Covid”, indicó.

CIFRA

1,500 pesos cuesta un terreno en el panteón municipal No. 2 de Villa Unión.

SE AGOTAN ESPACIOS

Hay espacio para inhumaciones en panteones municipales de la ciudad, pero son propiedad de familias mazatlecas. Solo hay disponibles en el panteón No. 2 de Villa Unión.









