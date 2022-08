Fundó Bomberos de Escuinapa y sigue formando generaciones: conoce a Rodolfo Tiznado

"Ser bomberos no es un trabajo, es una vocación", asegura el comandante Rodolfo Tiznado Palomares, uno de los elementos fundadores de la corporación Bomberos Voluntarios del municipio de Escuinapa.

Él se inició en las labores de auxilio y rescate hace ya aproximadamente 15 años. Su primera experiencia como voluntario fue en la corporación de Protección Civil, en donde se mantuvo por un lapso de poco más de un año.

"Me gustó andar ayudando a las personas, me nació esa vocación y hasta la fecha sigo sintiendo lo mismo", dice.

Tras haber obtenido la experiencia en Protección Civil y por invitación del comandante Marco Antonio Muratalla, se sumó al proyecto de la creación de una corporación de Bomberos en Escuinapa.

Fue en el año 2008 cuando se sumó al naciente proyecto de Bomberos y fue hasta el 2009, cuando les llegó un camión, que pudieron iniciar a trabajar. Fue ese mismo año cuando surgió la primera generación de Bomberos Voluntarios de Escuinapa, siendo Marco Muratalla, Leandro Leal, Ángel Rafael y él quienes dieron pie a dicho proyecto.

"Los cuatro elementos éramos voluntarios, no teníamos una estación, era ahí a fuera de la casa del compañero Muratalla donde teníamos el camión y de ahí salíamos a las emergencias. La primera emergencia que tuvimos de incendio de casa fue la casa del compañero Ángel Rafael, ahí fue en su casa donde apagamos el primer incendio", recuerda.

Bomberos Escuinapa poco a poco tomó más forma, hasta que en el año 2010 se oficializó la formación de un patronato conformado por empresarios y ciudadanos, el cual fue encabezado por el finado Andrés Rodríguez Hernández.

"La primera estación que tuvimos fue un predio que se encuentra junto al arroyo Buñigas, ahí es donde iniciamos ya con Bomberos en forma y donde ya se le inició a aportar recursos a la corporación", dice.

Son más de diez años que tiene al servicio de Bomberos Escuinapa. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Con más de 10 años en la corporación, la cual actualmente dirige, comenta que para él todas las emergencias le han dejado una huella, pero dos de ellas han sido las que lo han marcado.

"El choque de un camión de pasajeros contra una cisterna de gasolina fue el primer accidente fuerte en el que me tocó estar, se murieron alrededor de 16 personas en ese accidente, una imagen que tengo bien grabada es ver a una señora que traía a un niño de brazos, su hijo estaba ya a un lado, muerto, pero ella tenía su brazo doblado como que si trajera a su hijo consigo. Ese accidente fue en el kilómetro 253 por la pista en la zona conocida como La Muralla".

El otro hecho que les pegó directamente tanto a él como a toda la corporación de Bomberos fue un accidente que tuvieron sus compañeros en el año 2013, en el cual uno de los elementos perdió la vida al momento de acudir a una emergencia.

"Ese accidente sí nos marcó a todos los que estuvimos en ese tiempo, la pérdida de nuestro compañero Kikín (Enrique Andrade) fue el primer accidente que tuvo Bomberos y ojalá nunca lo tengamos. Yo no estaba en servicio en ese momento, estaba en mi casa y me llega una llamada donde me decían que algunos de nosotros se habían accidentado y me preguntaban si yo iba, pero me decían que había un compañero fallecido".

Al no tener un medio para poder trasladarse al lugar del accidente, que fue en la carretera Escuinapa-Teacapán, dice que optó por irse al Hospital General para esperar la llegada de sus compañeros lesionados y apoyarlos.

"Los espero en el hospital y veo a los compañeros lesionados que van llegando, al preguntar quién faltaba, ya fue cuando recibí la dura noticia de que Kikín era quien faltaba y que había fallecido; fue un golpe muy fuerte para mí y para todos, porque sentimos como si fuera un hermano el que se nos había ido, porque Bomberos somos una familia y hasta la fecha sigue sintiéndose como el primer día".

El 22 de agosto de 1873, en el puerto de Veracruz, se fundó el primer cuerpo de Bomberos en México. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

VOCACIÓN DE SERVICIO

En sus años de servicio se han presentado altibajos, en algunas temporadas ha tenido que alejarse un poco de la corporación, pero a pesar de ello, siempre será parte de ella.

"Yo digo que nunca vamos a dejar de ser Bomberos, cuando llegamos a una corporación así, vamos a ser Bomberos toda la vida, aunque nos despeguemos un poco nunca vamos a dejar de serlo".

Dice que la recompensa del trabajo o labor que ha realizado es sentir la satisfacción de poder ayudar a la ciudadanía en momentos difíciles y saber que su función puede ser vital para salvar una vida.





CELEBRACIÓN

El 22 de agosto de 1873, en el puerto de Veracruz, se fundó el primer cuerpo de Bomberos en México, es por ello que en conmemoración a ese acontecimiento se festeja a los Bomberos de todo el país.