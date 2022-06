Alza de temperaturas Incrementan emergencias por fugas de gas en Escuinapa

Mazatlán, Sin.- El incremento de las temperaturas ha traído consigo un incremento en las atenciones por fugas de gas en el municipio de Escuinapa, así lo informó José Román Toledo Bustamante, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Escuinapa.

El comandante expuso que el mes de mayo ha sido el mes con más atenciones de este tipo en lo que va del 2022.

"A partir del pasado mes de mayo se registró un incremento en las atenciones por fugas de gas, en todo el mes de mayo se tuvieron un total de siete y en una semana que llevamos del mes de junio han sido dos las que se han atendido".

Detalló que el incremento en las temperaturas, es una de las causas principales que generan las fugas en cilindros e instalaciones de gas LP.

"El detonante de estas emergencias, son las altas temperaturas, esto se debe porque la presión atmosférica del gas o producto aumenta, eso puede desencadenar una serie de problemas en toda la instalación de gas, las más comunes es una fuga en cilindros y minas".

Toledo Bustamante hizo la recomendación a la ciudadanía para adquirir el gas con distribuidores autorizados, ya que ellos se hacen responsable del producto que ellos venden y evitar estar rellenando las minas, las cuales representan un riesgo para el mismo usuario.

"No hay que escatimar en la seguridad, si bien es cierto que mucha gente toma su mina y va y recarga por economizar, pero no están economizando, porque al registrarse un incendio a consecuencia de estas minas, se puede perder desde bienes materiales y poner en riesgo la integridad física de la gente, la vida no se recupera".

Para concluir, también hizo la recomendación de estarle dando mantenimiento frecuente a las instalaciones de gas, desde el cambio de regulador a los cilindros y la revisión de las redes.

"Nosotros recomendamos que año con año cambien su regulador y revisen su instalación, su tubería, que estén selladas herméticamente, que no haya fuga y evitar así una explosión por acumulación de gas" finalizó