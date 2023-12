Funcionarias han cooptado el feminismo activo en Sinaloa: Activistas

Culiacán, Sin. -En Sinaloa en sólo 10 meses que van del 2023, la cifra de feminicidios supera por 10 casos a los registros en el 2022. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Sinaloa, de enero a octubre del 2023, se registró un aumento del 70 por ciento en feminicidios; pues en lo que va del año se han registrado 31 asesinatos violentos a mujeres.

Mientras que las cifras prevalecen e incrementan, la Secretaria de la Mujeres, Tere Guerra Ochoa afirma con números positivos, que en el actual gobierno se ha reducido el índice de asesinatos a mujeres, puesto que el primer año del gobernador Quirino Ordaz, se contabilizaron 85 feminicidios.

Lo cierto es que, de acuerdo a las cifras de la Fiscalía General del Estado, de enero a octubre del presente año se registran 29 feminicidios mientras que en mismo periodo del 2022, se registraron 17.

Feminismo oficialista

Al asumir la Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra se llevó a la administración pública a líderes del feminismo en Sinaloa como Mariel Yee, Consuelo Guetiérrez y Natalia Reyes, por mencionar algunas. Todas integrantes de colectivas como el Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa y ahora forman parte de la administración de Rubén Rocha Moya.

Desde entonces, la fiebre activa del feminismo le hizo “efecto el paracetamol” y poco a poco han sido menos las mujeres que salen a las calles para protestar y exigir, mientras los casos de violencia persisten.

Colectivas consultadas afirman que la lucha no terminó con la creación de la Secretaría de las Mujeres, con la legalización del aborto, con la paridad de género en todos los entes de gobierno, con la penalización del ciberacoso y el sexting.

Ahora persisten otras causas, como los feminicidios y las desapariciones de mujeres, pero la conversación pública del feminismo ahora se ha trasladado a voces que, desde el gobierno, proponen, solucionan y “exigen”, con sus propios datos y muchas veces a conveniencia de quien está en el poder, según feministas entrevistadas.

¿Qué nos pasó?, se preguntan

Eunice Aguirre, creadora de Mara Espacio Seguros y feminista activa de muchos años, así como Heydi Mares integrante de la colectiva No te Metas con Nuestras Hijas, activista y acompañante de abortos, han coincidido en la complejidad por la que atraviesa el feminismo activo actualmente, cuando una parte de él ahora es juez y parte.

“El activismo de calle se hizo para marcar la agenda pública, para posicionar los temas que son importantes y para que el gobierno los considere importantes y eso es lo que no nos está pasando, no se está empujando una agenda pública, se está empujando una agenda política del feminismo, que es amable es bonita y se ve rosa”, expresó Eunice Aguirre.

Las causas son diversas, no es únicamente por el hecho de que las grandes líderes se hayan ido del otro lado de la historia. El miedo, es el principal culpable.

Eunice abunda en que, las nuevas generaciones no han encontrado la forma de hacer activismo con las herramientas con las que cuentan y no se atreven a hacerle frente a un gobierno que se muestra tibio e indiferente con el feminismo.

Con una postura sostenida respecto a que el feminismo no tiene líderes ni dueñas, sino que se trata de un trabajo horizontal, Heydi Mares resaltó que, en hecho de que “los rostros hegemónicos” del feminismo decidieron abandonar el activismo es lamentable y peligroso, pues el feminismo se ha politizado y lo que por muchos años se luchó y se hizo, ahora ya no es viable hacerlo.

“Es peligroso porque quienes fueron los rostros del feminismo el Sinaloa hasta 2019, 2020, sabemos que actualmente están cargos de gobierno y están siguiendo una agenda partidista y lo que nosotras estuvimos luchando desde hace muchísimos años, que nos decían que; revisa lo que está pasando, no creas todo lo que dice tu gobernador; resulta ahora si hay que creerles. Ahora bajaron los feminicidios, pero nunca dijeron que el índice de desaparecidas había aumentado”, expresó.

El hecho de haber sido detenida por elementos policiales del municipio, como consecuencia arbitraria de las autoridades por su activismo, no deja buen sabor de boca a las nuevas generaciones. Este tipo de sucesos provoca que “las morras”, la piensen más y se atrevan menos.

Hora de retomar el camino

Ana Laura Rojo inició su activismo en el feminismo en el 2019, al crear la iniciativa He for She en su escuela. Ahora simpatiza con el colectivo Amapas del Norte y desde ahí lleva a cabo diversas actividades que no tienen relación propiamente con la toma de calles, sino más bien, con la expresión artística y más.

Laura considera que es momento de que las colectivas actuales tomen revuelo nuevamente y tomen la batuta para salir a exigir y protestas con el objetivo de seguir promoviendo la ideología del feminismo, pero también para hacerle frente a lo que desde el gobierno se hace o se deja de hacer.

“Tenemos que acercarnos a más espacios para dar a conocer que existen estos colectivos, porque muchas mujeres se quedaron con la idea de que los colectivos estaban con ellas nada más y no conocen a los otros colectivos como tal; no porque Tere Guerra duró tantos años en el activismo vamos a dejar de señalar lo que SeMujeres haga o deje de hacer”, expresó.