Fuga “eterna” provoca baches en la colonia Azteca

Mazatlán, Sin.- Lo que empezó como una pequeña fuga de agua potable se convirtió en un gran bache por la calle José María Pino Suárez, entre Sol y 14 de Febrero, en la colonia Azteca. Y todo por desatención de las autoridades, aseguran vecinos, quienes en varias ocasiones han reportado el problema a Jumapam sin que sea solucionado.

"Ya tiene como dos o tres meses, empezó con un pozo pequeño, pero se fue haciendo más y más grande. Pasa la gente cambiada para irse a su trabajo y hay muchos conductores que son muy malos y pasan rápido para 'bañar' a la gente", comentó la empleada de una tienda de abarrotes.

Local Corre el agua por las calles de la colonia Mazatlán II

Don Heriberto prefiere rodear la avenida para evitar pasar por el bache, pues comenta que al pasar un vehículo por ahí, ese hundimiento le puede causar varios daños, los cuales nadie pagará por ellos.

"Los de Jumapam no tienen lucha, de plano, además de esa fuga, ya se hizo un zanjón, eso es malísimo para la suspensión de los carros. Los motociclistas de por sí manejan recio y con el agua aquí han derrapado varios", comentó.

Blanca, vecina de la colonia, señaló que las piedras que se han desprendido y quedan sueltas sobre el pavimento, son un peligro, ya que salen disparadas cuando un auto pasa encima de ellas.

La señora Esther menciona que es un peligro, tanto para el conductor como para el peatón, pese a los continuos reportes no la han arreglado.

Los vecinos la han reportado en varias ocasiones. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Eso ya tiene mucho y no han venido a arreglar, tiene como tres meses. Esta peligroso porque se junta mucha agua y el otro día ‘bañaron’ a una muchacha que iba en una pulmonía", mencionó.

Te puede interesar: Rotura de tubería afecta suministro de agua en 27 colonias

Poco a poco la humedad ha comenzado a desprender la placa de concreto y a generar un hundimiento en la zona. El bache se ubica en el sentido de circulación izquierdo, con dirección a la avenida Gabriel Leyva, los conductores del volante tratan de esquivarlo lo más posible, no obstante, la fuga no tiene ninguna señalización y hay más de uno que no la ve y se da cuenta hasta que las llantas caen en el bache.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán













Lee más aquí↓

Local Trabajan comerciantes de Mazatlán entre "aguas negras"

Local "Invade" el dengue la colonia Flores Magón

Local Se desbordan registros de drenaje en la Salvador Allende