Corre el agua por las calles de la colonia Mazatlán II

Mazatlán, Sin.- Vecinos de la colonia Mazatlán II reportan que desde hace varias semanas una fuga de agua potable corre por gran parte de las calles Bahía de La Paz, Bahía Coltepec, hasta llegar a la Acapulco, sin que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto.

Esta situación, además del desperdicio y los encharcamientos que se generan, de los cuales temen un brote de dengue, los frentes de sus casas lucen sucios por la tierra y basura que el líquido arrastra a su paso.

Gran desperdicio de agua con esta fuga que no ha sido reparada. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

La señora Josefina, vecina del asentamiento, comenta que varias veces se ha reportado a la Jumapam, sin tener respuesta alguna, pero lo que sí ha notado es que el recibo de agua ha llegado más alto últimamente.

"Ya tiene muchos días la fuga y han avisado, pero no vienen a reparar nada, seguido es este problema, recurrentemente se tira el agua, lo que ha pasado es que los recibos han llegado con aumento", comentó.

A lo que más le teme Lorena es a un brote de dengue, pues dice que la brigada de fumigación y descacharrización no ha llegado a esta colonia, además de que el jardín de Niños que está por la avenida principal está en el total abandono, con la maleza crecida, convirtiéndose prácticamente en un basurero.

"Ya ha habido muchas quejas, porque es peligroso el zancudo que anda ahorita, el dengue y este año no han venido a fumigar, desde que las clases en la escuela se terminaron, ya nadie ha venido a darle una vuelta y hay gente que viene y tira ahí su basura", dijo.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

La señora Rosa, otra de las vecinas afectadas, menciona que además de la fuga de agua, ya tienen más de tres meses reportando fallas en alumbrado público.

Puedes leer: Aseguran que la calle Benito Juárez fue “mal diseñada”

"No hay alumbrado, estas dos lámparas no sirven desde hace dos meses, en la noche parece la boca del lobo, ya lo hemos reportado y nos dicen que ya nos traen en la lista, pero nomás no vienen", dijo.

Otra vecina ha encontrado en su banqueta alacranes y culebras, los cuales salen debajo de un carro que lleva varios meses abandonado. Indicó que ya se ha platicado con el dueño del vehículo pero se resiste a moverlo de lugar.









Lee más aquí ⬇

Local Alertan sobre extorsiones a comercios de Escuinapa