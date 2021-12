Fuga de agua lleva cuatro meses en la colonia Juárez

Mazatlán, Sin. Con cubetas, jabas y palos de madera, vecinos de la calle Juan Escutia, en la colonia Benito Juárez, alertan a los automovilistas y peatones de la presencia de un bache y una fuga de agua casi a media calle.

"Tiene como cuatro meses ahí, la hemos reportado y no vienen, es un problema que no se la acaba uno", dijo don Juan.

Local Escuinapa enfrenta severos problemas de drenaje

Agregó que en el día casi no brota el agua, pero en la noche y madrugada, que aumenta la presión, es cuando más se tira el líquido.

Mencionó también que en su casa, desde que comenzó la fuga, casi no hay presión y la poca agua que llega está toda sucia.

"La Jumapam no hace nada y en mi casa sale poquita agua, casi no hay abasto, será mi línea la que está conectada ahí. El agua está muy sucia y si no hacen nada por arreglar eso, menos esto", mencionó.

El agua brota en la calle Juan Escutia, entre avenida

Independencia y Pedro Infante, pero los charcos de agua ya alcanzan varias cuadras sobre la avenida.













Leer más aquí:

Local Otra fuga de agua potable más ahora en Villas del Rey

Local Fuga de aguas negras afecta a dos colonias de Escuinapa