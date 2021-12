Otra fuga de agua potable más ahora en Villas del Rey

Mazatlán, Sin.- Mientras que algunos sectores de la ciudad padecen por la escasez de agua potable, en el fraccionamiento Villas del Rey miles de litros se desperdician diariamente a consecuencia de una fuga en la esquina de las calles Escudos y Adara.

El brote de agua comenzó apenas el pasado 13 de diciembre, pero es tanto el liquido que se derrama que ya se vieron afectadas unas cinco cuadras por los encharcamientos.

"Ya lo hemos reportado y nada, por este fraccionamiento son muy recurrentes este tipo de problemas. Tanta gente sin agua y aquí tirandose, pero para cobrar el recibo son buenos, ahí no fallan", dijo una vecina.

Agregó que ella tiene 18 años viviendo en el asentamiento y desde entonces ya estaba en servicio la tubería hidrosanitaria y nigún tipo de mantenimiento o reparación ha recibido durante este tiempo.

"Tiene cuatro días apenas, pero el agua ya va hasta la avenida, yo he hablado varias veces a Jumapam y que no han asignado a nadie. A mí se me hace un cargo de conciencia, porque mientras que en muchos lugares no hay agua aquí tenemos tres días con ese tiradero y está fuerte", comentó otra vecina.

