Fuga de aguas negras afecta a dos colonias de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Pobladores de un sector de la colonia Insurgentes y la colonia Francisco I. Madero están siendo afectados por una fuga de aguas negras que tiene alrededor de un mes.

El problema se está presentando en un pozo de visita ubicado en la calle Aldama a las afueras de la primaria Ignacio Ramírez.

El agua negra corre por varias calles. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

El agua mal oriente corre por esta calle, además de las calles Río Presidio y Pino Suarez para terminar desembocando en el cauce del arroyo Buñigas.

"Hace como un mes que inició a rebosar el drenaje, todos los días vemos correr el agua, agua apestosa, hay rato en el día que huele más feo, no se soporta" expuso uno de los vecinos.

Comentaron que sobre este problema está bien enterada la presidenta municipal Blanca Estela García Sánchez, ya que para ella llegar a su casa todos los días pasa por donde corre el agua negra.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Estamos esperando que la presidenta mande a arreglar, porque ella aquí vive cerca, todos los días que sale o llega a su casa, le toca ver u oler la peste que sale por el agua negra".

Ante tal situación, la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, dijo sentirse preocupada ya que es un problema que puede traer consecuencias en la salud de la ciudadanía.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Cada que subo el puente me siento muy preocupada, de que es mi colonia y aunque no fuera mi colonia, es mi municipio y me preocupa la salud de los habitantes".

Por último, informó que este problema no se ha podido resolver por la falta de una manguera que permita desazolvar la tubería, la cual ya está por adquirirse y así poder resolver el problema.













