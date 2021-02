Frente “Cuarta Transformación” va en contra de funcionarios apadrinados

Culiacán, Sin.- Integrantes del “Frente Cuarta Transformación”, que aspiran a una alcaldía y diputación federal, manifestaron estar en contra de los funcionarios que se han colgado de la 4T para buscar un cargo popular.

La coordinadora estatal del frente, María Elena Gómez Pineda, acusó que en todas partes hay traidores y en este proceso electoral, buscan a los candidatos que no tienen padrinos y que su trabajo los respalda.

Aquí mi lucha es buscar a los mejores, a los que no sean sinvergüenzas, a los que no sean rateros, que no sean mentirosos y que no prometan puentes donde ni siquiera hay ríosGómez Pineda

En el evento estuvieron presentes algunos de los precandidatos que harán su intento para ser funcionario público, como la Sindica, Sandra Martos; Antonio Osuna, aspirante a la diputación federal del distrito 23 de Mazatlán; Fernando Robles, precandidato a diputado federal del distrito quinto de Culiacán y Octavio Loaiza, precandidato a la alcaldía de Mazatlán.

Sandra Martos, Síndica Procuradora de Culiacán. Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Cada uno de los aspirantes reconocieron que no son militantes de Morena, sino simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, por lo que, en lo local, el proyecto es seguir su visión de la cuarta transformación.

Gómez Pineda, añadió que respaldan la candidatura de Rubén Rocha Moya para la Gubernatura de Sinaloa y en su caso, no tiene aspiraciones para contender para un cargo electoral.

























