No hay nada que ponga en riesgo la coalición “Va por Sinaloa”: PAN

Culiacán, Sin.- El presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, rechazó que la coalición PAN-PRI-PRD se esté tambaleando y aseguró que no hay nada que la ponga en riesgo.

“En ningún momento está tronada la negociación porque no hay nada que la ponga en riesgo, el tema de los municipios, es un tema de candidaturas comunes que las vamos a ir construyendo donde sea posible y en donde no vamos a competir como siempre hemos competido”, aclaró.

En conferencia de prensa, el dirigente del Partido Acción Nacional explicó que el convenio con el Partido Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática dejó abierta la posibilidad de ir por candidaturas comunes en las alcaldías de los 18 municipios de Sinaloa, y que por lo pronto Acción Nacional contenderá solo en Escuinapa y El Rosario y donde irán junto los de la alianza “Va por Sinaloa” es en El Fuerte y en Choix.

Recordó que en el estado el convenio firmado el pasado 23 de diciembre se estableció participar juntos por la gubernatura, diputaciones federales y los 24 distritos electorales, pero que siempre se dijo que en el tema de las 18 alcaldías podían o no ir en candidaturas comunes y es lo que están haciendo en estos momentos poniéndose de acuerdo municipio por municipio.

El dirigente estatal volvió a reiterar que su compromiso es con Sinaloa, pero dejó en claro que PAN no será sumiso con los otros dos partidos de la coalición, y de ser necesario, contenderán solos en los municipios que sean necesarios, porque reiteró que siempre se tiene un plan B.

“Quien no tiene un plan B comete un grave error, el plan B siempre lo tenemos que tener porque si las cosas no estén funcionando o no está saliendo como nosotros lo planeamos el plan A cambiamos al plan B, pero no quiere decir esto que la coalición se esté tambaleando”.

Informó que hasta el momento no se ha emitido la convocatoria para el registro de los aspirantes a las alcaldías, la cual se espera pudiera salir en esta misma semana o a principios de la próxima.

















