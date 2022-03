Fernández Noroña a favor de legalizar el aborto en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña, al sostener una rueda de prensa en Mazatlán en su gira por Sinaloa, dijo estar de acuerdo en la aprobación de la interrupción legal del embarazo en el estado y resaltó la importancia de erradicar toda violencia contra las mujeres a propósito del 8M.

"El martes se toca en el Congreso local la interrupción legal del embarazo, que espero que sí se apruebe. Es un problema de salud pública como yo he insistido, cuando los hombres salimos a la calle no nos preocupamos como vamos a ir vestidos, es más si salimos sin camiseta ninguna mujer me va a decir: "chiquitito andas buscando pleito y lo vas a lograr", nadie me va a hostigar, nadie me va a dar un arrimón, nadie me va a tocar", dijo.

En cambio, agregó, las mujeres todo el tiempo están siendo acosadas, violentadas, tocadas, abusadas violadas y asesinadas, por el hecho de ser mujeres.

"Yo le digo a los compañeros en las reuniones, si una mujer sale desnuda a las calles nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere, es una relación del consentimiento", agregó.

Fernández Noroña enfatizó que se tiene que lograr el respeto al derecho a la libre sexualidad de la mujer y a que ella debe decidir sobre su cuerpo.

"No tiene porqué ser obligada a parir si no quiere, entonces yo estoy totalmente de acuerdo y tengo toda mi solidaridad con el Congreso de Sinaloa, en quienes mujeres y hombres están planteando que se establezca ya de una vez por todas el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a favor del aborto, no va a obligar a nadie, eso es un absurdo, es un derecho", enfatizó.

"No podemos continuar con muertes por mujeres que interrumpen su embarazo, que lo seguirán interrumpiendo con o sin la autorización legal y que ponen en riesgo su integridad física", añadió.





