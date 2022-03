La despenalización del aborto en Sinaloa marcara la historia: Sánchez Cordero

Culiacán, Sin.- La presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la decisión que tome el Congreso del Estado en la despenalización del aborto en Sinaloa marcará la historia de su Legislatura e impactará en el futuro del desarrollo social.

Durante una conferencia magistral denominada Despenalización del Aborto y Derechos para Todas que impartió de manera virtual a los diputados, a unos días de que se ponga a discusión el dictamen sobre la despenalización del aborto, la senadora destacó que será fundamental la decisión de los legisladores ya que trascenderá la posibilidad de salvar decenas de vidas de mujeres sinaloenses.

Respecto a la temporalidad con la que se está manejando el grupo parlamentario de Morena propone que el aborto se realice hasta las 14 semanas la senadora se pronunció a que sea a las doce semanas.

“Yo no estoy de acuerdo en que la despenalización del aborto sea más allá de doce semanas, es decir no estaría de acuerdo en eliminar el tipo penal de aborto, sólo estaría de acuerdo en la despenalización hasta las doce semanas del embarazo, tiempo suficiente para que la mujer pueda tomar una decisión en condiciones sanitarias importantes y para que su conducta no sea penalizada, recriminada y le lleve a la privación de la libertad”, dijo.

Les pidió a los legisladores sinaloenses hablar también en la exposición de motivos de la recriminalización de la violencia que ejerce el estado al penalizar a las mujeres que se atreven abortar.

“Aquí tenemos que poner todo sobre la mesa, porque sí y por qué no ustedes tipifican el aborto después de las 14 semanas; todo esto es su responsabilidad, yo solamente quise dar una opinión, creo que es un deber de ustedes no criminalizar a las mujeres, dense 14 semanas si quieren, pero no criminalicen a las mujeres, porque criminalizarlas es violencia institucional, ese sí es su deber jurídico, en fin ustedes saben cómo van a tipificar sus conductas ahora que tienen esta grave responsabilidad”, señaló

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

CIFRA ENORME DE ABORTOS CLANDESTINOS EN SINALOA

Refirió que en Sinaloa dicen los medios de comunicación que anualmente se presentan alrededor de mil 500 abortos provocados en la entidad, sin embargo, la también ex ministra de la Corte de Justicia de la Nación, advirtió que quizá haya más precisamente por la clandestinidad en la que se llevan a cabo.

“Seguramente hay una cifra negra enorme, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el esquema actual de prohibición criminaliza el aborto y subrayo, criminaliza el aborto, nos da tres certezas cuando menos: es que no inhibe ni desincentiva en la práctica de aborto tal y como las cifras lo muestran, seguirá habiendo abortos “, dijo.

La segunda certeza, añadió, es que desde 1990, la cuarta causa de muerte materna en Sinaloa es el aborto; la tercera certeza es que si el aborto no está sancionado penalmente tendremos una cifra más real sobre el número de abortos, tendríamos mejores condiciones sanitarias para que los cientos o miles de mujeres que se ven orilladas a decidir un aborto puedan sobrevivir y para que se reduzcan los efectos negativos no previstos que muchos abortos por condiciones sanitarias en la clandestinidad, terminan sentenciando a muchas mujeres a no poder volver a tener descendencia en el futuro.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

NO ESTOY A FAVOR DEL ABORTO, PERO SI A FAVOR DE REDUCIR LAS MUERTES MATERNAS

“Estas únicas certezas que aporta el esquema penal de Sinaloa, me permiten sostener la importancia real del tema que no radica en ver si nuestras creencias religiosas pueden o no pesar más que nuestros conocimientos científicos, ese es un debate entre teólogos y científicos y ahí no nos vamos a meter”, señaló.

Insistió de la importancia de la decisión que toman los diputados, radica en un sentido de humanidad, que ojalá muestre al asumir su mandato y votar por lo que más le convenga a las mujeres sinaloenses.

Local Feministas se oponen a iniciativa de aborto presentada por el Congreso

“Mantengo la misma convicción que expresé cuando tuve la responsabilidad de ponderar los aspectos constitucionales del debate en torno al aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta convicción, este problema social y sanitario implícito en la penalización de los legrados debe evitar los callejones que a veces se cierran los diálogos en las ciencias biológicas y la filosofía moral”, indicó.

Dijo que la protección de la vida desde el momento de la concepción por la vía penal lejos de ponderar los derechos de la madre con los del concebido no nacido, está cerrando la puerta al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres obligándolas a la clandestinidad,

“Absolutamente nadie puede considerar un aborto como evento agradable en la vida de las mujeres, ninguna mujer ejerce la práctica del aborto como un medio anticonceptivo habitual y además del impacto sico emocional que a veces perdura por toda la vida y que es desbastados para esas mujeres que deciden llevar a cabo un aborto”, señaló.

La senadora Sánchez Cordero, reiteró que asumir que el aborto es un mecanismo anticonceptivo tan deseable y habitual para las mujeres, como la toma de un medicamento preventivo o el manejo de un calendario, es parte de las fantasías creadas en la oscuridad de una cultura patriarcal.

“Yo no estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de reducir las muertes maternas, si estoy a favor de romper un tabu de la cultura patriarcal que mediante la vía penal re victimizan, criminalizan a las mujeres y las lleva hasta prisión. Sí estoy a favor de que en los ámbitos jurisdiccionales, locales y federales se transformen las normas para salvar sus vidas”, indicó

LLAMA A LA BANCADA SINALOENSE PONDEREN LA NECESIDAD DE SALVAR VIDAS

Demandó que se regulen mejor las condiciones sanitarias de lugares donde se practiquen los abortos, y de que la despenalización del aborto, abra información que hoy está oculta en la clandestinidad y nos permita impulsar un mejor diseño institucional y de políticas públicas.

Mantener el esquema penal vigente, criminalizando ésta conducta en torno al aborto, desvirtúa la salvaguarda de derechos constitucionales.

Además dijo que los propios duelos derivados del aborto a quien se lo realiza, a veces les perdura para toda su vida, la autocensura de sufrir eventos de aborto y la coacción constante de muchos otros derechos ante la amenaza de llevarlas a prisión.

“Respetuosamente sugeriría a la bancada sinaloense ponderen la necesidad de salvar vidas, ponderen la realidad que viven las mujeres en Sinaloa con la norma vigente y hagan el compromiso con una visión progresista de un gobierno de izquierda, que dejen de reproducir la cultura patriarcal que establece que todas nosotros sentimos y pensamos como mujeres”, concluyó.









Lee más aquí ⬇

Local Culiacán ocupa el primer lugar en violencia contra la mujer

Local Se comprometen aspirantes a la CEAIV a velar por derechos de las víctimas