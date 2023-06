Familiares de maestra Aylin se manifiestan para exigir justicia

Mazatlán, Sin.- Tras ser acusada de abusar de una alumna de preescolar en Mazatlán, los padres de familia de Aylin "N", quien fue acusada de cometer este delito, exigen que se le libere lo antes posible tras comprobarse su inocencia y no encontrar evidencias que la inculpen en su contra.

Berenice Millán, quien es la asesora legal de la familia de Aylin, comentó que el motivo de este plantón es porque los familiares de la acusada se encuentran molestos, pues le exigen a la fiscalía que mantengan su posición sobre el oficio de no acusación desde el pasado mes de abril.

También te puede interesar: Policías y Tránsitos jubilados de Escuinapa se manifiestan contra la alcaldesa

"Queremos que mantengan su postura. Esperamos que fiscalía mantenga su posición. Es por eso, más que nada, este plantón. Hasta la fecha no ha dado una resolución el juez que ya tiene esta resolución. En las pruebas que existen en la carpeta, resulta que ella no es culpable", comentó Berenice Millán, defensora legal de la familia.

Añade que esperan que el juez agilice el caso, pues hace un mes que el oficio se entregó y Aylin "N" debería estar en libertad.

"Sin embargo, después de más de un seguimos esperando y sigue corriendo el tiempo y no tenemos respuesta, entonces es una manera en la que nosotros estamos pidiendo que, por favor, le den celeridad, para que ella ya pueda estar con sus familiares. Pues desde abril debería estar libre", dijo Berenice Millán.

Añadió que la postura de los padres de la acusada hacia la familia de la menor de edad es de solidaridad, pues esperan que se haga justicia y se encuentre al verdadero culpable de este asunto.

"Los padres de ella entienden perfectamente la situación y esperan que se encuentre al responsable de causar todo este daño para ambas partes. Ellos comprenden el enojo y la frustración de la familia y nos da para saber que se tiene que profundizar más en este caso, no solo dejarlo así", añadió.

Exigen justicia

En la entrada principal de la unidad administrativa, la familia de la acusada comenta que exigen justicia para su hija.

El padre de familia afirmó que están a la espera de que la fiscalía continúe con su postura, pues asegura que no es posible que después de un mes de tener el oficio Aylin no haya sido liberada.

"No es posible que mi hija siga encerrada ahí, es injusto para ella. Mi niña ya debería estar graduándose. Aquí estamos todos sus familiares apoyándola y exigiendo justicia, quedándonos aquí en la entrada de la unidad administrativa. Los amigos de ella no pudieron venir, ¿sabes por qué? Porque ellos están en lo de su graduación, tal y como mi hija debería de estar, no que hasta se dio de baja la pobre, ella debería de estar graduándose de psicóloga ahora mismo, no encerrada, exigimos justicia para Aylin”, comentó el padre de Aylin.