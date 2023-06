Personal de Enfermería del IMSS protestan por falta de oportunidad a crecimiento laboral

Culiacán, Sin.- Alrededor de 30 enfermeros trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron a las afueras de la delegación del instituto, con el fin de exigir que se les den los mismos derechos y oportunidades para escalar en otras áreas y jefaturas de especialidad.

Los afectados, manifestaron tener más de dos años en trámites, solicitudes y espera de respuestas, por lo que han sido detenidas las convocatorias para poder tener oportunidad de crecimiento laboral.

“La intención de esta manifestación es que más de 90 enfermeros hemos sido rezagados y que estudiamos en escuelas particulares, no hemos tenido una respuesta para poder entrar al cambio de escalafón, lo que significa un cambio de especialidad”, señaló Aline Bajo.

Destacó que a pesar de cumplir con su trabajo, los delegacionales y sindicato no les han volteado a ver desde el 2019 cuando se cerró las convocatorias para lograr entrar al escalafón.

La enfermera añadió que la mayoría de los enfermos que laboran cuentan con dos especialidades, sin embargo sus puestos son como enfermeros generales y eso les afecta para poder crecer profesionalmente y con ello tener mejores oportunidades salariales.

“No podemos escalar a nada, y no podemos porque cerraron las convocatorias y no nos dan una respuesta del porque no hemos podido ser aceptados. Tenemos forma de comprobar que estudiando y acreditamos prácticas como nivel profesional”, manifestó.

Afectación

Los enfermeros dijeron que la forma de estudiar fue un pos técnico por más de 1 año y se considera que por ello, no se les da la oportunidad, a pesar de que también estudiaron en otras escuelas para tener una especialidad y que los titulares de la delegación son egresados de la misma institución.

Final dijeron que los municipios afectados son Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y Guasave, a pesar de que el cambio de categoría ya se aprobó en otros estados como Sonora, México, Chiapas y Sinaloa ha sido el único rezagado.