En Mazatlán, aguas negras causan molestias en Fraccionamiento Villa Tutuli

Mazatlán, Sin.- Fue hace más de una semana que las fugas de drenaje afectaron a los vecinos de la calle Bacum ubicada en el fraccionamiento Villa Tututli, pues las aguas negras quedaron regadas por casi toda la calle, incluyendo una parte de la banqueta del asentamiento.

Berta Gutiérrez, quien es vecina de la zona, aseguró que las fugas de drenaje han sido constantes en el área y, a pesar de que estos problemas se presentaron ya hace más de un mes, el agua de esas fugas se quedó estancada en la calle Bacum, inclusive una parte de la banqueta quedó llena de aguas negras.

"Desde que fue esa fuga de drenaje el agua quedó varada aquí, desde hace más de un mes y de vez en cuando se rebosa como media hora y los problemas siguen, nos ha estado afectando a nosotros como vecinos, el agua está hasta en la banqueta, muchas veces los vecinos y las personas que pasan por aquí prefieren rodear antes que pasar por ese pedazo de la banqueta, de lo sucia que está le sacan la vuelta", comentó la vecina.

Asimismo, añadió que se han realizado múltiples reportes a las autoridades correspondientes, como lo son Obras Públicas y Jumapam, pues los vecinos exigen que la problemática sea solucionada, tanto el agua que quedó en la calle, y las fallas en la red de drenaje.

"Hace días mi hija habló y una vecina también había hablado por teléfono antes, pero no han venido ya, los vecinos por más que tratamos de limpiar no se va el agua, y ni se diga en la calle, en parte es pura terracería, así que con el lodo que hay nos urge que le den punto final a este problema, el agua que quedó estancada aquí y no sé por qué no se va, y las fallas que seguido hay en el drenaje", agregó Berta.

Entre todo el caos que hay en la calle, también se han dado ocasiones en las que los vecinos han sufrido accidentes resbalándose o incluso con vehículos que han quedado estancados en el lodo de la calle.

"Un niño que pasó por aquí se llevó un golpe cuando pasó y se resbaló, está todo enlamado ya, y aparte las hojas que caen de los árboles hacen que la calle y las banquetas sean más resbalosas, y también una moto que quiso pasar por aquí y se quedó atorada en el lodo y los charcos de agua, que reparen tanto la calle como el drenaje para que dejen de pasar estos accidentes", agregó.