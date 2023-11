Falla iluminación pública en la colonia Salvador Allende

Mazatlán, Sin.- La calle Deportistas, en la colonia Salvador Allende, se encuentra sumida en la oscuridad debido a la carencia de lámparas que proporcionen una iluminación adecuada por las noches.

A pesar de múltiples solicitudes al gobierno municipal para la instalación de nuevas luminarias, sus peticiones no han recibido atención.

Puedes leer: Fuga de aguas negras lleva cuatro meses en Arboledas

"Mandamos cartas y tratamos de hablar con los jefes, pero no se ha podido, sólo queremos que se instalen más lámparas, las que hay no alcanzan para toda la cuadra, hay pedazos del parque y de la calle que no están bien iluminados", expresó Blas Navarro, vecino del asentamiento.

La necesidad de una mejor iluminación en la calle Deportistas es evidente, ya que los habitantes de la zona buscan prevenir incidentes que los pongan en riesgo en las horas nocturnas.

"El principal motivo por el que nos gustaría como vecinos que se iluminarán mejor las calles es, por la gran cantidad de incidentes que pueden prevenirse en ciertas zonas que están a oscuras por la falta de iluminación", añadió.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

El caso

Particularmente, las lámparas existentes a la altura del parque, situado detrás del jardín de niños Amado Nervo, no abarcan toda la cuadra, dejando zonas en penumbra, mientras que hay otras áreas en donde las luminarias no funcionan, lo que deja al asentamiento muy oscuro por las noches.

Los vecinos del fraccionamiento temen que se desate una ola de asaltos, ya que al estar a oscuras quedan más expuestos a los delincuentes.