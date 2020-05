Extreman medidas sanitarias en centros de rehabilitación

Mazatlán, Sin.- Centros de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos de Villa Unión y Mazatlán operan con estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus Covid-19 en internos, entre las que destacan la suspensión de visitas, la restricción de nuevos internos, la sanitización y desinfección constante de sus áreas, el uso de gel antibacterial, el lavado constante de manos y la sana distancia.

César Murillo Hernández, subsecretario del Centro de Rehabilitación de Alcohólicos Anónimos Grupo Amistad, de Mazatlán, informó que desde que inició la cuarentena por coronavirus, este centro suspendió las visitas familiares y el ingreso de más internos, ya que no cuentan con áreas para apartar durante 15 días a los solicitantes nuevos y descartar así cualquier contagio.

No estamos recibiendo gente porque no hay cupo y porque también no tenemos la modalidad de apartarlos los 15 días que son de riesgo, nosotros no tenemos esa modalidad, no porque no se quiera recibir.

César Murillo

Dijo que desde que inició la cuarentena, al interior del centro es obligatorio el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, el constante lavado de manos y mantener la sana distancia.

Asimismo, agregó que se mantienen las actividades, sobre todo el ejercicio, el consumo de mucha agua y alimentos que refuercen el sistema inmunológico.

Internos de Grupo Amistad ofrecen productos de su panadería con todas las normas de seguridad. Foto: Jesús Guzmán | El Sol de Mazatlán

En cuanto al contacto externo, refirió que se realizan videoconferencias entre los internos y sus familias.

Grupo Amistad cuenta actualmente con 50 internos que permanecen desde antes que iniciara el problema de contagio de esta enfermedad viral.

Por su parte, Mario Alberto Tirado Barrón, director general del Centro de Integración y Desintoxicación para Alcohólicos y Drogadictos de Villa Unión, comentó que en este lugar sí siguen recibiendo internos, pero con todas las medidas de seguridad dispuestas por el sector salud, con una previa valoración médica.





Indicó que desde hace dos meses se suspendieron las visitas a este centro y se mantienen las medidas preventivas como el uso de gel antibacterial, alcohol y cubrebocas, también se realiza la desinfección constante de todas las áreas.

Comentó que este centro tiene una capacidad para 30 internos, pero actualmente cuenta con 22, ya que han salido algunos por la situación económica que se vive como consecuencia del coronavirus Covid-19.

Tanto unos como otros, señalaron que mantendrá las medidas preventivas hasta que el sector salud decida levantar la contingencia.













