Exigen Sabuesos Guerreras destitución de director de Investigación Pericial en la FGE

Culiacán, Sin.- Esta mañana miembros del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabueos Guerreras AC se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir la destitución del recién nombrado director de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado, Jorge Papachoris Corrales.

Las manifestantes acusaron que el recién nombrado director de Investigación Pericial no cumple con el perfil. Papachoiris Corrales es locutor de radio, licenciado en sicología con maestría en sicología clínica y doctorado en seguridad pública y ciencias políticas, pero no cuenta con especialidad, cursos o talleres en materia forense.

“Sabemos que lo acaban de nombrar, hará un mes, en eso empezamos a investigar y nos dimos cuenta que no tiene ni siquiera un cursito en la materia forense, entonces cómo piensan que un locutor de radio o un diseñador de imagen va a venir a terminar con esta crisis por la que estamos pasando”, expresó Maria Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo de búsqueda.

“Tenemos su hoja de vida, laboral, su curriculum y no marca nada que haga que tenga que ver con el tema forense”.

Por lo anterior, acudieron a Palacio de Gobierno a solicitar la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya a fin de que sea un elemento capacitado quien dirige el departamento de Investigación Pericial de la FGE.

En la manifestación exigen que sean escuchadas. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

“Pedimos la intervención del gobernador porque sabemos que si vamos a ver a la fiscal no va hacer absolutamente nada. Sabemos que el señor gobernador está muy comprometido con el tema forense y estamos pidiendo precisamente eso, que haya una persona capaz que conozca del tema, declaró Cruz Bernal.

“Necesitamos que haya una persona capaz de acabar con esto, las familias no estamos para jugar con ese tema, no sabe nada, el señor no conoce el tema, aparte es grosero, es una persona que no escucha a las familias, no tiene sensibilidad”.

Reciben la petición

La manifestación del colectivo de búsqueda se desarrolló de manera simultánea a la conferencia de prensa semanera del gobernador, donde fue cuestionado por medios de comunicación sobre la petición de las manifestantes.

Rocha Moya turnó el caso al secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, para que dialogue con la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, y dé una solución a la demanda.