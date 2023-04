Exigen justicia para Maximiliano, la danza está de luto en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La exigencia de justicia para el joven bailarín Maximiliano Corrales se sigue extendiendo debido a que las autoridades han guardado silencio ante el artero asesinato de quien fuera impulsor de la danza en Sinaloa.

En redes sociales, amigos e integrantes del mundo cultural han denunciado la tibieza de las autoridades para esclarecer el caso del joven talento.

"No deja de sorprenderme que los medios de comunicación, el gremio artístico, redes sociales, etc., pero sobre todo "LAS AUTORIDADES"... no lo digan como es, era y siempre será un joven bailarín, coreógrafo, artista, un hijo de 27 años, un ser que se dedicaba a curar almas a través del arte, del escenario, de las salas de ensayo, él fue ASESINADO!!, LO MATARON!! El dolor no es solo por su pérdida, sino por la falta de seguridad, por la falta de justicia. Mañana podrías ser TÚ, mañana podría ser YO....", se lee en uno de tantos comentarios.

En otros comentarios señalan que no puede quedar impulse el homicidio "de nuestro hermano Max".

Desde la cuenta de Facebook de Flores Teatro Danza también comentaron que el escenario del domingo fue complicado debido al crimen.

"Max ayer nos tocó compartir escenario de una manera irrealmente dolorosa. Como en una pesadilla todo se mezcló; las lágrimas, el sudor, la tristeza, la rabia, el cuestionarse todo, las ganas de honrarte bailando con la misma pasión que tú. Te llevaremos siempre en nuestros corazones."

El hallazgo

La mañana del viernes 21 de abril pasado, horas después de haber sido denunciada su desaparición, fue encontrado el cuerpo de Maximiliano flotando en las aguas del río Tamazula, en la unión con el Humaya, en la zona del Puente Negro de la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado no ha salido para informar sobre los dictámenes oficiales del deceso del joven.