Es lamentable que la gente no confíe en las instituciones; Coordinación del CESP

Culiacán, Sin.- Es lamentable que la gente no confié en las autoridades e instituciones encargadas de impartir justicia, expresó el coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderon Quevedo, sobre el reciente homicidio de un trabajador de InverPlux, empresa señalada de fraude.

El Coordinador General del consejo declaró que la práctica de hacer justicia por propia mano corresponde a la época del Viejo Oeste, a la ley de la selva, cuando no había instituciones ni mecanismos para garantizar el acceso a la justicia.

También puedes leer: Acusan a Inver Plux de estafar con más de 1000 MDP a 4 mil clientes

“Es lamentable el reciente homicidio de este implicado, es lamentable que la gente no confíe en las instituciones, tiene que ver con tiempos que no son los actuales, con la forma en que se resolvieron las cosas en el Viejo Oeste, con la forma en que se resolvían las cosas en la ley de la selva”, informó

“... pero hoy tenemos instituciones, todo un andamiaje para asegurar los casos, efectivamente no son tan veloces como deseamos y eso puede angustiar, desesperar a las víctimas”.

Por lo que exhortó a la ciudadanía a elevar el nivel de confianza en las autoridades, en las leyes y procedimientos de justicia, que cuestionen y exijan trabajo a las autoridades, respuestas y resultados en las carpetas de investigación.

“Yo haría un llamado a todos aquellos que se sienten agraviados por temas como ese a que confíen en la autoridad, que estén presionando a la autoridad (...) que la gente tenga la confianza de levantar el teléfono y denunciar situaciones donde se sientan inseguros, donde se sientan amenazados, en donde tengan un problema que resolver”, expresó Calderón Quevedo.

Finalmente, aseguró que trabajarán en presionar a las autoridades para dar celeridad no sólo al caso de la estafa de InverPlux, sino a las carpetas de investigación por otros delitos como homicidios y desaparición forzada.

“Nosotros haremos un llamado para que agilicen no solo este tipo de temas sino la desaparición forzada, la privación de la libertad o el homicidio doloso (...) no podemos aspirar a tener un Sinaloa más seguro si no se sancionan los casos, si no se hacen los juicios con el debido proceso”, concluyó.