Exigen justicia para Isaac, "levantado" la semana pasada en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Familiares, amigos y compañeros de Fausto Isaac Pardo Perla, trabajador de la SEPyC, y que fue privado de su libertad la madrugada del pasado viernes, se manifestaron pacíficamente con un plantón en las letras de Mazatlán con el fin de visibilizar su búsqueda y pedir el apoyo de la comunidad mazatleca para encontrarlo.

Al congregarse en el parador fotográfico, Alexia Pardo, hermana de Fausto Isaac, dijo que no tenían la intención de abordar a ninguna autoridad, ni de empañar el desfile programado para la tarde de este lunes en honor al boxeador mazatleco, Gilberto "Zurdo" Ramírez, solo querían ser vistos y escuchados, por eso incluso convocaron a manifestación más temprano.

Sin embargo, policías iban y venían, cuestionaban a los familiares cuánto tiempo durarían manifestándose, si iban a marchar o se iban a quedar, luego de unos minutos Alejandra Pardo, sobrina de Fausto, tomó la palabra.

"Dice que no va a iniciar si nosotros no nos movemos, estaba destinado un escrito en la Fiscalía, pero yo creo que nos va a tocar decirlo aquí, porque no nos vamos a mover", expresó, refiriendo que quién había mandado dicho mensaje fue presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres.

Tras dar lectura a una emotiva carta dirigida a su tío, los manifestantes decidieron quedarse en el malecón.

Local

Poco después arribó el "químico" para dialogar con los familiares de Pardo Perla, con quiénes se comprometió a "empujar" a las autoridades competentes para agilizar los trabajos de investigación, pues precisó que la policía municipal no tenía esa facultad, solo era preventiva.

"No me corresponde, yo voy a ser intermediario con la Fiscalía, con el gobernador, con quien tenga que hacerlo para qué apresuren, les doy mi palabra. No estoy facultado para hacerlo, la policía no es para eso, es preventiva nada más, pero nosotros podemos "empujar" para que la Fiscalía nos ayude", prometió.

No obstante, cabe recordar que, de acuerdo a los hechos, descritos por su propia hermana, quienes se llevaron a Fausto intentaron entrar a su domicilio desde las 3:30 de la mañana, mientras que los vecinos llamaban a la policía, pero nadie acudió, fue hasta las 6:00 de la mañana, cuando hicieron acto de presencia elementos policiacos, pero Fausto ya no estaba.

Tras dialogar con el munícipe, los manifestantes permanecieron en protesta y al cabo de unos minutos el desfile comenzó, a la par que los presentes exijan justicia para su ser querido.

Desde el viernes a la fecha no se ha tenido ninguna noticia ni avances por parte de la Fiscalía. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

SIN AVANCES

Alexia indicó que hasta el día de hoy no han tenido ningún avance ni noticias sobre el paradero de su hermano.

"Están llevando el caso, están haciendo las investigaciones, pero además de eso no tenemos otra respuesta. Queremos hacer esto para que corran la voz, nosotros nada más necesitamos que aceleran el proceso, lo que ya está iniciado, no queremos interrumpir nada, no estamos exigiendo más que atención para que le den seguimiento y rapidez a esta investigación, porque estas horas son cruciales", indicó.

Por su parte, Trinidad Gurrola, esposa de Fausto Isaac, comentó que no se tienen ninguna otra información más que la que circula en los medios de comunicación de como acontecieron los hechos.

"Desconocemos todo, cómo fue el levantamiento, estamos al igual que ustedes, lo mismo que saben ustedes sabemos nosotros, por eso es esta marcha pacífica, para pedir, solicitar apoyo del pueblo, de los medios para que nos den una respuesta rápida de mi esposo", comentó.

HECHOS

La madrugada del viernes 13 de mayo, Fausto Isaac Pardo Perla, fue privado de su libertad cuando sujetos armados, a bordo de camionetas y motocicletas, entraron a su casa, mientras se encontraba en compañía de su hijo.

Quienes se llevaron a Fausto, según vecinos, duraron casi dos horas intentando abrir las puertas de su casa y a pesar de los llamados a Secretaría de Seguridad Pública para que acudieran a auxiliarlo, no hicieron presencia alguna.

Una vez privado de su libertad, los policías acudieron al domicilio porque dejaron solo al niño, quién fue entregado a sus abuelos. Los policías se fueron sin preguntar nada al respecto.