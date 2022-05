No queremos más periodistas asesinados: Químico Benítez

Mazatlán. Sin-. En Sinaloa no queremos ningún asesinato más de periodistas, a nadie se le debe quitar la vida, consideró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Al opinar sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, dijo que tanto en Sinaloa como en Mazatlán los casos de violencia van a la baja.

"En Sinaloa, todos los casos de violencia van a la baja, no solo en Mazatlán que vamos a la baja en todo, en Sinaloa y eso ha sido a través del gobernador, pero un caso así, fortuito, que no estamos preparados como fue levantado, sucede en segundos, como ya les he dicho, muy lamentable y doloroso y entre todos, pueblo, gobierno y empresarios, exijamos que se acabe con esto", manifestó.

El alcalde Benítez Torres aclaró que como policía municipal no pueden hacer nada, porque su función es la de prevenir, aunque consideró que no es fácil, sobre todo en una ciudad que ha crecido tanto y que le hacen falta elementos policiacos para cuidar la ciudad y evitar hechos como el asesinato del periodista.

Recordó que ya se han dado el caso de dos periodistas sinaloenses muy brillantes, como el de Luis Enrique y el de Javier Valdez, a principios del sexenio pasado.

El Químico Benítez lamentó que continúe la impunidad.

"Lamentablemente no han sido encontrados los responsables, eso comparte a una corporación de investigación, la Fiscalía debe aplicarse a lograrlo", externó.

PARA SABER...

La fiscal Sara Bruna Quiñones informó de la muerte del periodista Luis Enrique Ramírez, donde las primeras investigaciones confirmaban que recibió golpes en su cabeza, descartando impactos de bala.