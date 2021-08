Vecinos de El Cid y El Dorado están en contra del “mega tope” en la Camarón Sábalo

Mazatlán, Sin.-Vecinos de los fraccionamientos El Cid y El Dorado se manifestaron en contra del “mega tope” que fue levantado sobre la avenida Camarón-Sábalo.

Consideraron que por la forma en que fue construido, pareciera que es más bien un capricho, tanto de las autoridades municipales como de los propietarios del complejo turístico The Inn.

Agregaron que no se oponen al ordenamiento de la vía pública, pero sí piden que se haga bien las cosas y que se consulte a especialistas, ya que estos topes no tiene ni la altura ni la distancia adecuada uno de otro, ni tampoco la señalética correspondiente.

"Está muy mal hecho, muy cerquita uno del otro, pareciera que se está beneficiando al hotel nada más; segundo, está muy alto, no tiene seguridad, no está pintando, yo estoy de acuerdo en que hay que respetar al peatón, pero yo pediría que se hiciera mejor, que se consultara con verdaderos especialistas, no a capricho de una persona o de un propietario", manifestó una de las vecinas.

Mencionaron que si de respetar al peatón se trata, esta no fue la mejor de las estrategias, pues se sabe que no hay una buena cultura vial, ni de parte del automovilista, ni del transeúnte, quienes finalmente cruzan la calle por donde quieren, haya o no paso peatonal, conocido como paso de cebra.

"Pienso que esto entorpece más la circulación, que el alcalde dijo que estaba mejorando o acelerando la circulación tapando los retornos y esto no es exactamente lo que dijo", mencionó Jorge.

Añadió que antes de que fuera levantado este reductor de velocidad, tenían ya problemas para salir de su fraccionamiento e incorporarse a la avenida, pues el semáforo que está a la altura de la avenida Gabriel Ruiz nunca ha funcionado correctamente, sino que solo está en luz preventiva.

Debido a esto, era muy difícil meterse a la fila o que algún conductor les cediera el paso para transitar por la vialidad, por lo que tenían que atravesarse, ya que tampoco hay algún elemento de Tránsito.

"Aquí vivimos más de mil gentes y para salir antes ya era un problema, porque siempre nos bloqueaban el semáforo, y ¿ahora un tope?", dijo.









