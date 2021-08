Brotan los “detalles” en el Malecón de los pobres

Mazatlán, Sin.- A dos semanas de haberse inauguración la avenida Circunvalación, mejor conocida como "el Malecón de los pobres", los vecinos, aunque contentos con la obra, reportan que hay todavía algunos aspectos qué mejorar.

Esta vialidad, ubicada en los márgenes del Estero del Infiernillo, se convirtió en una alternativa para desahogar el tráfico de la avenida Insurgentes y la calle Río Piaxtla, pero ahora con la pasadera de carros, los colonos temen por los accidentes viales.

La avenida fue inaugurada hace dos semanas. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Pasan los carros recio, parece que van jugando carreras, ha estado a punto de haber choques, pero dicen que aquí no se pueden poner topes, no sé por qué. Además No hay vigilancia de Tránsito ni de las patrullas, pasan haya a lo largo", reportó la señora Virginia.

Otra vecina indicó que dejaron unos pozos en el margen del estero, en los cuales se acumula agua y basura.

"Dejaron esos pozos abiertos, en la noche hay muchos zancudos, donde quiera hay niños que no se aguantan y andan ahí jugando con el peligro de irse a caer", indicó.

Otro problema de contaminación que se ha generalizado es el que las personas llevan a pasear a sus mascotas pero no recogen las heces fecales.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Gente viene a pasear a sus perritos, algunos traen sus bolsitas, otros no, la gran mayoría, la gente no está acostumbrada, los animales hacen sus necesidades y ahí se quedan en la banqueta", comentó Isabel.

Don Roberto menciona que la gente se ha detenido un poco en tirar la basura en el cuerpo de agua, aunque deshechos todavía hay.

"Parece que la gente se ha detenido un poco de tirar basura, pero todavía hay tirada ahí. Lo que faltan son árboles, nosotros no hemos plantado ningún arbolito porque dijo el presidente que ellos lo iban a hacer, pero no han venido", mencionó.

LA NUEVA AVENIDA

El 27 de enero se dio el banderazo de arranque de pavimentación; Fue inaugurada por el gobernador de Sinaloa el 7 de agosto.

La inversión de 32.2 millones de pesos, de los cuales el gobierno municipal aportó 10 millones de pesos y el resto el gobierno del estado, fue aplicada en una longitud de 4 kilómetros, desde calle Río Piaxtla hasta General Pesqueira.

El objetivo del proyecto, además de embellecer la zona, es darle otra imagen a estos asentamientos marginados de la ciudad.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

La obra consta de dos carriles de 3.5 metros de ancho; 2.5 metros de acotamiento; banquetas de 2 metros de ancho en ambos lados; una capa de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, además de la instalación de señalética y alumbrado de primer nivel.









