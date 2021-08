Abrirán circulación vial de la avenida Gaviotas por llegada de crucero

Mazatlán, Sin.- Ante la llegada del primer crucero al puerto, el próximo 24 de agosto, el gobierno municipal planea abrir a la circulación vial la avenida Playa Gaviotas en Zona Dorada, la cual aún se encuentra en proceso de rehabilitación.

La obra en su totalidad, está programada para culminar se el 30 de septiembre, por lo que al abrirse este fin de semana, los turistas tendrán que seguir transitando entre el material de construcción, ya que todavía faltan las banquetas, meter el alumbrado público y otros detalles más.

De momento, la apertura es parcial, solo pueden ingresar los huéspedes de los hoteles ubicados sobre la avenida que vayan en vehículo y los proveedores de los diferentes comercios, así como algunos encargados o propietarios.

Mientras tanto, conductores del transporte popular esperan sobre la avenida Camarón Sábalo que alguno de los visitantes soliciten sus servicios.

"Está muerto, está bien solo, bajó mucho por lo del Covid y ya se avecina el regreso a clases", dijo uno de ellos.

Agregaron que con esta remodelación las banquetas se hicieron más anchas y los carriles muy angostos, ésto con el propósito de evitar que se estacionen en la vía pública, una acción que no les pareció bien.

"Mal están con esa decisión de dejar que ya no se estacionen en la vía pública, los hoteles no se van a dar abasto, que mal servicio para el turista, esto no sirve así", comentó el chofer.

















