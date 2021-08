“Mega tope” en la Zona Dorada nace en medio de la irregularidad

Mazatlán, Sin.- Las autoridades municipales no logran ponerse de acuerdo en relación a la construcción del ya polémico “mega tope” de la avenida Camarón Sábalo; mientras que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres asegura que se seguirán elevando los pasos de cebra por toda la zona turística, el director de Planeación y Desarrollo Sustentable, Jorge Estavillo Kelly, menciona que de momento, a su dirección no han llegado más solicitudes de construcción de estos reductores de velocidad.

El funcionario declaró que para este primer topes en un paso peatonal no se otorgó ningún permiso, ya que por razones que desconoce, la avenida no ha sido entregada al municipio por parte del gobierno del estado, pues hay que recordar que recientemente estuvo sometido a un proyecto de remodelación, por lo tanto no se pueden expedir permisos escritos, pero sí una anuencia.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Para yo poder dar un permiso de construcción de un tope en la vía pública, necesito tener anuencia de la dirección de Tránsito y la dirección de Obras Públicas, en este caso, como la Camarón- Sábalo no está entregada al municipio, todavía no se expiden permisos por parte del municipio. Tuvimos conocimiento de este proyecto, se apoyó, pero todavía no se pueden otorgar permisos en la avenida", declaró.

Agregó que el presiente municipal puede hacer las propuestas que quiera, pero tendrán que ser estudiadas y si no funcionan, tendrán que ser revaloradas, por lo que dio a entender que este mega tope está en etapa de "ensayo y error".

"Son propuestas que se van a estudiar y si no funcionan, yo creo que el señor presidente va a tomar la decisión de retirarlo, cuando sea necesario. El presidente puede hacer las propuestas que él crea conveniente, pero se van a estudiar todos casos en particular", agregó.

SIN CULTURA VIAL

Estavillo Kelly consideró que hace falta mucha educación vial en Mazatlán, tanto del peatón como del automovilista, ni los primeros cruzan por donde deberían, ni los segundos transitan dentro de los límites de velocidad.

Por otra parte, el comandante de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, señaló que el tope se construyó con la finalidad de reducir los accidentes viales, no obstante desconoce el promedio de hechos que ocurren sobre esa avenida en particular.

Al cuestionarle sobre si se realizó un estudio previo, para determinar que la estrategia sería funcional, simplemente contestó que su paramunicipal no fue la encargada de determinar la altura del tope y que no está bien informado, ni tampoco sabe quién lo edificó.

"El nivel del tope, nosotros no lo colocamos, eso ya se encarga Obras Públicas, o no quien lo haya puesto, no estoy muy informado, pero lo que nos hizo falta, fue haber puesto en su momento al Tránsito, eso sí lo reconozco, pero ya se está trabajando en ello", contestó.









