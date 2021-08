Estilos de vida “obligan” a jóvenes de Mazatlán a vacunarse

Mazatlán, Sin.- Luís Ángel Salinas Gudiño, presidente de la Asociación "Ayudemos a los Jóvenes", señaló que, contra todo pronóstico, se vio una respuesta favorable al llamado a vacunarse contra el Covid-19 por parte de los jóvenes de 18 a 29 años de edad en Mazatlán.

Sin embargo, esta buena respuesta no necesariamente obedece a que este sector poblacional acudió por voluntad o convicción, sino más bien de una manera "obligada" para poder mantener su estilo de vida.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Si los jóvenes ahorita se fueron a vacunar y están tomando más medidas, no es nada más por el hecho de que si están viendo ya cercano que compañeros y amigos de la edad están infectándose y muriendo, sino que hay una parte de esa población que lo hace para mantener su estilo de vida y justificar que: ‘estoy vacunado, sí puedo salir’", señaló.

Aclaró que no todos lo hicieron bajo esta premisa, ya que algunos sí acudieron a vacunarse por convicción, por temor, para prevenir el contagio y para cuidar de su salud y la de su familia.

Una gran afluencia de jóvenes se observó en los macrocentros de vacunación en el puerto, sobre todo, después de que se anunciara la nueva medida por parte del gobierno municipal: obligatorio mostrar el certificado de vacunación para seguir entrando a plazas comerciales, antros, bares, restaurantes y lugares públicos.

"Muchos la están tomando como una medida de imposición, pero también hay un porcentaje de la población que no va a entender de otra manera, se tiene que llegar a ese extremo", agregó.

Las estadísticas antes de la vacuna, mencionó, las manejaban entre contagios y decesos en un porcentaje mayor en adultos de la tercera edad, de ahí que los jóvenes vieran esta pandemia como una enfermedad de adultos mayores.

"Ellos tienen a su alcance un mundo de información que muchas de las veces no la pueden asimilar de un manera correcta, sino a su favor, a lo que les conviene. El contacto que hemos tenido con los jóvenes en la asociación es que era una enfermedad de adultos y en un momento dado las estadísticas lo pudieron llegar a demostrar así, pero ahorita es al revés, el repunte tanto de contagios como de muertes es en los jóvenes", mencionó.

Añadió que en todo el comportamiento que han tenido los jóvenes durante la pandemia intervienen muchos factores que llegan a estar asociados con temas neurológicos y de madurez.

"Dentro de sus conductas y mecanismos de defensa, está la negación, tienen otro estilo de vida, son más revolucionarios y contradictorios. Si dicen sí, es no; si dicen no, es sí. El joven quiere ser libre, no que le impongan algo", añadió.

















